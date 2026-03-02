فريق “شفاء” الألماني ومنظمة الأطباء المستقلين يقدمان مستهلكات طبية لمشفى حلب

حلب-سانا

قدم وفد فريق “شفاء” الطبي الألماني، بالشراكة مع منظمة الأطباء المستقلين “IDA”، مجموعة تبرعات عينية، لصالح مشفى حلب الجامعي، شملت 50 شبكة قثطرة قلبية، و50 بالوناً، إضافة إلى جهاز تنظير قصبي، وذلك ضمن حملة “حلب ست الكل”.

وأوضح المدير العام لمشفى حلب الجامعي الدكتور محمد الحاج مصطفى في تصريح لمراسل سانا، أن فريق “شفاء” الطبي الألماني تبرع بمستهلكات للقثطرة القلبية، تشمل بالونات وقثاطر وجهاز تنظير قصبات، لافتاً إلى أن هذه التبرعات تسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية للمواطنين، حيث يُعد منظار القصبات حجر الأساس في تشخيص الأمراض الصدرية وأورام الرئة.

بدوره، بيّن اختصاصي الأمراض الصدرية في المشفى الدكتور فاتح قشقش في تصريح مماثل، أن جهاز التنظير القصبي يسهم في تشخيص الأمراض الرئوية، وله دور مهم في تخديم المنطقة الشمالية، حيث كان يتوجه المرضى إلى المشافي الخاصة لإجراء التنظير، واليوم يمكنهم ذلك ضمن المشفى، ولدينا خبرة في هذا المجال.

حضر الفعالية رئيس جامعة حلب الدكتور أسامة رعدون، وعضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب الدكتورة رولا سفر.

يُذكر أن مشفى حلب الجامعي يقدم مختلف الخدمات الطبية والإسعافية للمرضى، وتشكل التبرعات المقدمة دعامة جديدة لأقسام المشفى، لتقديم المزيد من الخدمات لأمراض القلب والرئة.