نقابة أطباء حمص و”سماعة حكيم” تنظمان مبادرة إنسانية رمضانية في مشفى حمص الجامعي

حمص – سانا

نفذ الفريق التطوعي لنقابة أطباء حمص بالتعاون مع فريق “سماعة حكيم – عيادات الخير” اليوم الخميس، مبادرة إنسانية في مشفى حمص الجامعي، تضمنت زيارة المرضى ومرافقيهم والكادر الصحي قبيل آذان المغرب، وتوزيع تمر ومياه وبطاقات محبة، إضافة إلى تقديم معاينات طبية مجانية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضحت عضو مجلس نقابة أطباء حمص الدكتورة دانا غليون أن المبادرة تستمر طيلة شهر رمضان، بهدف زرع البسمة في قلوب المرضى والأطباء، وتقديم نصائح طبية للمرضى.

بدورها، بينت مسؤولة فريق سماعة حكيم في حمص الدكتورة عبير عودة أن مشاركة الفريق جاءت عبر تقديم معاينات مجانية للمرضى المحتاجين، إضافة إلى تخصيص معاينات مجانية للرابحين في مسابقة الأسئلة الرمضانية التي استهدفت مرافقي المرضى، لافتة إلى أن الزيارات تتم بشكل أسبوعي إلى المشافي، ومن المتوقع أن يستفيد من الحملة أكثر من 500 مريض.

وتأتي المبادرة في إطار الأنشطة التطوعية التي تنفذها الفرق الطبية في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم المرضى وتعزيز التكافل الاجتماعي.