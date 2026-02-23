صحة حماة تتابع حالات التهاب الكبد في قرية نبل الخطيب بمنطقة الغاب وتؤكد سلامة مياه الشرب

حماة-سانا

نفذت مديرية صحة حماة بالتعاون مع المنطقة الصحية في السقيلبية، وبالتنسيق مع الصحة المدرسية ودائرة المياه، جولة ميدانية موسعة في قرية نبل الخطيب بسهل الغاب، عقب تسجيل حالات التهاب كبد، بهدف تقييم الوضع الوبائي وتعزيز الإجراءات الوقائية.

وأوضح مدير صحة حماة الدكتور نزيه الغاوي في تصريح لـمراسل سانا خلال الجولة أمس الأحد، أن الفرق الصحية زارت منازل المصابين للاطلاع على أوضاعهم الصحية واتخاذ التدابير اللازمة، مع تقييم أداء الكوادر الطبية والتأكد من توافر الخدمات الصحية، ولا سيما بعد تسجيل نحو 80 إصابة في القرية.

وبيّن الغاوي أن فرق الرقابة الصحية سحبت عينات مياه من عدة نقاط عشوائية للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة، للتأكد من سلامة المياه بعد عمليات التعقيم المنفذة سابقاً، مؤكداً أن نتائج التحاليل أثبتت سلامة مياه الشبكة العامة وخلوها من أي تلوث يمكن أن يكون سبباً في انتشار المرض.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية أظهرت اعتماد بعض الأهالي على مياه الآبار الخاصة، والينابيع التي تضررت بفعل الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة الماضية، ما يشكل عاملاً محتملاً لانتقال العدوى، داعياً إلى الالتزام باستخدام مياه الشبكة العامة باعتبارها المصدر الآمن للشرب.

وأكد مدير الصحة استمرار مراقبة الوضع الصحي في القرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى، لافتاً إلى تسجيل أربع إصابات إضافية في مدينة سلمية، ثلاث منها في منزل واحد، حيث تم تقديم العلاج اللازم ومتابعة الحالات من قبل المنطقة الصحية في سلمية.

وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها منطقة الغاب خلال فصل الشتاء الحالي بتضرر عدد من الآبار الخاصة والينابيع، ما استدعى تشديد الإجراءات الوقائية والرقابية.