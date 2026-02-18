وزارة الصحة: توزيع أدوية نوعية على المراكز والمستشفيات في المحافظات

دمشق-سانا

استلمت وزارة الصحة الدفعة الأولى، من الأدوية النوعية، ضمن برنامج الأمراض السارية وغير السارية، وباشرت فوراً بتوزيعها على المراكز التخصصية والمستشفيات في مختلف المحافظات.

وأوضح مدير الإمداد في وزارة الصحة، الدكتور بكور البكور في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الأربعاء أن الأدوية جرى استلامها من عدة جهات موردة، بموجب أكثر من 10 عقود شراء ضمن برنامج الأمراض السارية وغير السارية، مشيراً إلى أن الأدوية تشمل علاجات الأورام بمختلف أنواعها و أدوية التصلب اللويحي والأمراض المزمنة.

وأشار إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم استلام دفعات أخرى، تلبي احتياج المراكز التخصصية التابعة لوزارة الصحة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على شراء كميات إضافية من الأدوية لتأمين الاحتياج العام.

وشدد مدير الإمداد على أن تامين هذه الأدوية، يشكل أولوية لتجاوز تحديات انقطاع الأدوية خلال الفترة الماضية.

وتعمل وزارة الصحة على توفير الأدوية النوعية، ولا سيما أدوية الأورام والعلاجات البيولوجية، والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية لضمان استمرارية التوريد وسلامة الدواء.