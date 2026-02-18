صحة حماة تدعو المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة إلى تقديم طلبات تعاقد مباشر

حماة-سانا

دعت مديرية صحة حماة، العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة من الكوادر الطبية والصحية والإدارية، والراغبين بالتعاقد، إلى مراجعة مبنى المديرية لتقديم طلبات التعاقد المباشر.

وأوضح مدير صحة حماة الدكتور نزيه الغاوي لـ سانا أن التخصصات المطلوبة للتعاقد تشمل الأطباء، والممرضين، والممرضات، والقبالة، ومتخصصين في الصحة العامة، ومستخدمين، مشيراً إلى أن أماكن العمل المخصصة للمتعاقدين تتضمن مراكز صحية، ومشافي عامة، إضافة إلى منظومة الإسعاف والطوارئ بالمديرية.

ولفت إلى أن التخصصات الفنية المطلوبة في المستشفيات تشمل الفنيين في الأشعة، والمخبر، والتخدير، والصيدلة، فيما سيتم التعاقد مع ممرضين وممرضات حاصلين على شهادة معهد متوسط صحي أو شهادة ثانوية لصالح منظومة الإسعاف.

وبين الغاوي أن التعاقد مع العاملين المفصولين سيتم حسب الاحتياج والشروط التي تحددها المديرية، عبر تقديم الطلبات ضمن الفترة المحددة التي وضعتها المديرية، مع ضرورة اصطحاب صورة عن المؤهل العلمي المطلوب.

ويتم تقديم طلبات الراغبين بالتعاقد في مبنى مديرية صحة حماة، حتى موعد أقصاه الأول من شهر آذار المقبل.

ويأتي هذا الإجراء بناء على توجيهات الوزارة وجهودها في معالجة ملف المفصولين خلال فترة الثورة السورية، والذي يشكل إحدى أولويات عملها خلال المرحلة الحالية.