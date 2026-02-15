صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل

IMG 2687 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل

طرطوس-سانا

تعمل مديرية صحة طرطوس وفق خطة شاملة على ترميم وتأهيل عدد من المراكز الصحية في مختلف مناطق المحافظة، تشمل تنفيذ أعمال مدنية ومعمارية وكهربائية، إضافة إلى تركيب منظومات طاقة شمسية وتجهيزات جديدة لبعض المراكز.

IMG 3605 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل

وأوضحت مديرة دائرة ضبط الجودة والمتابعة الدكتورة فاطمة حيدر، في تصريح لمراسل سانا، أن المراكز موزعة في مناطق عدة من المحافظة، وتتفاوت مدة الأعمال ونطاقها بين مركز وآخر، ولفتت إلى أن الأعمال في مركز كرتو الصحي بمنطقة الصفصافة تشمل ترميمات مدنية ومعمارية وأعمال دهان وصحية وكهربائية، إلى جانب ترميم السور وتركيب منظومة طاقة.

وبيّنت حيدر أن المراكز المشمولة في منطقة بانياس تشمل مركز “أنا وطفلي” ومركز القصور الصحي ومركز إدارة المنطقة الصحية، موضحة أن الأعمال المنفذة فيها تتضمن الدهان والعزل والأعمال الصحية والكهربائية وتركيب منظومة طاقة، إضافة إلى رفدها بخزن جدارية للصيدلية فقط، مع تقدير مدة الإنجاز بنحو ستة أشهر.

IMG 2662 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل

وأضافت: إن مركز “أنا وطفلي” في مدينة طرطوس يشهد أعمال ترميم ودهان وكهرباء وعزل، وسيتم تزويده بتجهيزات مكتبية ووسائل تعليمية ومكيفات، مشيرة إلى أن مدة الإنجاز التقديرية تبلغ 45 يوماً فقط، كما يجري ترميم مركز المتن الصحي ترميماً مدنياً وكهربائياً وصحياً مع أعمال عزل وتركيب منظومة طاقة ورفده بتجهيزات طبية، مؤكدة أن الأعمال فيه في مراحلها الأخيرة.

من جهته، بيّن مدير المنطقة الصحية في بانياس الدكتور حسان شيحا أن مبنى المنطقة الصحية يخضع حالياً لأعمال ترميم شاملة، ويضم إدارة منطقة بانياس ومركز “أنا وطفلي” لذوي الاحتياجات الخاصة ومركز القصور الصحي، ولفت إلى أن المبنى يعاني مشكلات كهربائية وصحية وفنية تراكمت بفعل الزمن، ما جعله ضمن أولويات الترميم.

IMG 3597 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل

وأوضح شيحا أن أعمال الترميم تشمل عزل السطح والجدران الخارجية، وصيانة شبكة الطاقة الشمسية الخاصة بالكهرباء والإنارة، والشبكة المخصصة لبرادات اللقاحات، إضافة إلى صيانة الصرف الصحي والطلاء وتبديل الأبواب والأرضيات، كما أشار إلى أن مراكز بارمايا والبساتين والمرقب والعنازة واثقبلة وتعنيتا مدرجة ضمن خطة الترميم المقبلة.

يُذكر أن مديرية الصحة افتتحت في العاشر من الشهر الجاري قسم الداخلية-نساء في مشفى بانياس الوطني بعد إعادة ترميمه، إلى جانب رفد المشافي العامة بتجهيزات حديثة تعزز قدراتها وترتقي بالخدمات العلاجية المقدمة.

IMG 2678 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل
IMG 3586 1 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل
IMG 3595 1 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل
IMG 3600 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل
IMG 3608 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل
IMG 2653 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل
IMG 2662 1 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل
IMG 2663 صحة طرطوس تواصل ترميم مراكزها الصحية ضمن خطة شاملة للتأهيل
