منظمة الصحة العالمية تعتمد لقاحاً فموياً جديداً لمكافحة شلل الأطفال

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية منح الاعتماد المسبق للقاح فموي جديد لشلل الأطفال من النمط 2، صُمم ليكون أقل قابلية للتحوّر مقارنةً باللقاحات الفموية السابقة، بما يسهم في تقليل مخاطر تفشٍ جديد للمرض، ودعم جهود وقف انتقال العدوى.

وذكرت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي، أن الاعتماد المسبق يؤكد استيفاء اللقاح للمعايير الدولية المتعلقة بالجودة والسلامة والفعالية، ما يتيح لوكالات الأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، شراءه واستخدامه في حملات التحصين على نطاق واسع.

وجاء الإعلان بعد تعهد قادة دوليين في كانون الأول 2025 بتوفير 1.9 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال وحماية نحو 370 مليون طفل سنوياً، رغم التحديات المرتبطة بتقليص بعض الموازنات.

ويُعد شلل الأطفال مرضاً فيروسياً يؤثر في الجهاز العصبي، ولا سيما الحبل الشوكي أو جذع الدماغ، وقد يؤدي إلى شلل دائم أو صعوبات تنفسية، وفي بعض الحالات إلى الوفاة، ويُعرف علمياً باسم «Poliomyelitis».

ورغم التراجع الكبير في أعداد الإصابات بفضل برامج التحصين العالمية، لا يزال الفيروس ينتشر في بعض المناطق التي تشهد انخفاضاً في معدلات التطعيم، وخاصة في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا.