وكالة TiKA التركية تقدم 100 سماعة طبية لأطفال من ذوي الإعاقة السمعية في سوريا

دمشق-سانا

قدمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TiKA) 100 سماعة طبية لأطفال من ذوي الإعاقة السمعية، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف مساعدتهم على تحسين السمع والتحدث وإعادة دمجهم في حياتهم اليومية والمدرسية بشكل أفضل، وذلك في كلية العلوم الصحية في جامعة دمشق.

تعزيز قدرة الأطفال ذوي الإعاقة السمعية على الاندماج في المجتمع

منسق برامج دمشق في وكالة TiKA بلال أوزدن أوضح أنه تم اليوم توزيع 100 سماعة طبية للأطفال الذين يعانون نقص السمع، بواقع سماعتين لكل طفل لتشمل أكثر من 60 طفلاً، موضحاً أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز قدرة هؤلاء الأطفال على الاندماج في المجتمع، ولا سيما خلال فترة التحصيل الدراسي.

وأشار أوزدن إلى أن الوكالة تؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع ويمتلكون قيمة مضافة، مؤكداً أن TiKA ستواصل تقديم الدعم لهذه الفئة بما يسهم في تحسين ظروفهم وتمكينهم من أداء دورهم الطبيعي في الحياة.

بدوره، لفت رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر إلى أن كلية العلوم الصحية ستقوم بإعادة تأهيل وتدريب الأطفال ليستعيدوا حياتهم الطبيعية، مبيناً أن الكلية جديدة نسبياً، ولكنها فاعلة جداً، وتحوي ثمانية اختصاصات تُدرّس معظمها لأول مرة في سوريا، وعيادات تقدّم خدمات علاجية وتدريبية للأطفال في السمع والنطق، كما أنها توفر تدريباً عملياً لكوادرها في عدة اختصاصات عبر عيادات متخصصة.

تعاون أخوي مشترك

القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق برهان كور أوغلو بين أن هذه المبادرة تأتي ضمن تعزيز آفاق التعاون الأخوي بين تركيا وسوريا على مختلف الصعد، لافتاً إلى أن بلاده ستستمر بتقديم الدعم لسوريا في مختلف المجالات، ولا سيما الصحي.

وأوضح عميد كلية العلوم الصحية الدكتور سامر محسن أنّ هذه المبادرة تسهم في استعادة السمع وتحسين جودة حياة هؤلاء الأطفال اليومية ودراستهم، مبيناً أن تركيب المعينات السمعية تم بواسطة طلاب الكلية تحت إشراف الأساتذة المدربين في قسم السمعيات، ومؤكداً أن دور جامعة دمشق يمتد ليشمل خدمة المجتمع إلى جانب مهامها الأكاديمية.

وأعرب ذوو المستفيدين عن تقديرهم لهذه المبادرة، حيث أشار كل من مرام الدالي وطه حسن وحسين حسين إلى أنها ساعدت الأطفال على السمع والتحدث بشكل أفضل، وخففت عبئاً مادياً عن العائلات وأدخلت البهجة إلى منازلهم.

والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TİKA)، هي مؤسسة حكومية تركية تأسست عام 1992 لتقديم المساعدة التنموية والتعاون الدولي لدعم الدول الصديقة والشقيقة، في مجال التنمية المستدامة، وتنفيذ المشاريع الإنسانية، وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز السلام والازدهار في حوالي 150 دولة حول العالم.