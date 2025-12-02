حملة تلقيح ضد التهاب الكبد “بي” لطلبة الكليات الطبية ومدرسة التمريض بحماة

حماة-سانا

أطلقت مديرية الصحة في محافظة حماة بالتعاون مع جامعة حماة حملة تلقيح ضد مرض التهاب الكبد “بي”، تستهدف طلبة الكليات الطبية ومدرسة التمريض، وذلك ضمن فعاليات ذكرى التحرير من النظام البائد، بهدف تعزيز وقايتهم من العدوى الفيروسية.

وأوضح الدكتور سعد شومل من شعبة الأمراض السارية في مديرية الصحة في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تشمل طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان ومدرسة التمريض، عبر إعطائهم جرعة داعمة من اللقاح، كونهم تلقوا جرعات خلال الطفولة، وذلك لتحصينهم مستقبلاً من أي عدوى محتملة.

وبيّن شومل أن اللقاح يتم إعطاؤه لكل طلاب الكليات الطبية في جامعة حماة والجامعات الخاصة على اعتبار أنهم سيكونون على تماس مع المرضى مستقبلاً لوقايتهم من العدوى.

من جانبه، أوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور حسان حلبية أن الحملة تنفذ بالتنسيق بين الجامعة ومديرية الصحة، وتشمل طلبة السنتين الرابعة والخامسة والدراسات العليا، إضافة إلى العاملين في الكلية، كجرعة داعمة تماشياً مع المعايير العالمية للوقاية من التهاب الكبد الإنتاني.

يُذكر أن مديرية صحة حماة كانت قد نفذت في تشرين الأول الماضي حملة تلقيح للأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات ضد أمراض الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة.