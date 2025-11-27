تزويد مشفى الحولة الوطني بجهاز إيكو تخصصي متطور

حمص-سانا

زود مشفى الحولة الوطني بريف حمص بجهاز إيكو تخصصي حديث، عبر تعاون مشترك بين إدارة منطقة الحولة ومبادرة أطباء الحولة في المهجر، وذلك في إطار الجهود الرامية لدعم القطاع الصحي وتعزيز إمكاناته الخدمية.

مدير المشفى الدكتور عبد الكافي بركات، أوضح أن الجهاز الجديد يلبي الاحتياجات الطبية المتزايدة في المنطقة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى من خلال تمكين الكوادر الطبية من إجراء تشخيصات دقيقة ومبكرة لحالات متنوعة، تشمل أمراض القلب والباطنة والنساء.

من جانبها، بينت الدكتورة سناء شنو، اختصاصية الداخلية والغدد الصماء، أن الجهاز يتيح تشخيصاً متقدماً لمشكلات الجهاز الهضمي والبولي والاضطرابات النسائية، ما يساعد في توفير العلاج المناسب وتقليل معاناة المرضى جسدياً ومالياً.

وتبرز هذه المبادرة دور أبناء المنطقة المغتربين في دعم القطاع الصحي وتعزيز قدرة المشفى على تلبية الطلب المتزايد على خدماته.