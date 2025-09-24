مدير الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السورية يزور مستشفى قوى الأمن السعودي بالرياض

الرياض-سانا

أجرى مدير الخدمات الطبية في وزارة الداخلية السورية أحمد بازار زيارة إلى مستشفى قوى الأمن السعودي بمدينة الرياض، وعقد خلالها لقاء موسعًا مع مدير المستشفى الدكتور فيصل السيف، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون في القطاع الصحي بين سوريا والسعودية.

وركز اللقاء على استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية والأكاديمية والعلمية، وتبادل الخبرات الطبية، وتطوير البرامج التدريبية المشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية، وتحقيق التكامل بين الجانبين، وتعزيز الشراكة بين الهيئات الصحية في البلدين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مشاركة وزير الصحة السوري مصعب العلي بتوقيع مذكرة تفاهم لتقوية النظم الصحية مع نظيره السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، حيث جرى توقيع المذكرة في ال 21 من أيلول الجاري خلال اجتماع رسمي في مقر وزارة الصحة السعودية بالعاصمة الرياض.