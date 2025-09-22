وزير الصحة يؤكد تطلع سوريا إلى مواصلة الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة

الرياض-سانا

زار وزير الصحة مصعب العلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة السعودية الرياض، واستمع إلى شرح عن أبرز برامج المركز الإنسانية والإغاثية.

وخلال اجتماع ضم مشرفي مكتب المدير العام، ومسؤول وحدة التنسيق والدعم الخاص، ومشرف العمليات والبرامج، ومشرف قسم إدارة الموارد والاستثمار، أشاد وزير الصحة بالدور الريادي الذي قام به المركز منذ اندلاع الثورة السورية، مؤكداً أن دعمه المتواصل ساهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

كما أكد الوزير العلي أهمية الجهود التي قدمها المركز منذ التحرير وحتى اليوم، مشيراً إلى أن بصماته واضحة في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية، وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية وقيادتها على ما تقدمه من دعم كريم، مثمناً الدور البارز للمركز في الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وأبرز وزير الصحة أهمية تعزيز أوجه الدعم، ولا سيما في مجال الأدوية والمستهلكات الطبية، معبّراً عن تطلع سوريا إلى مواصلة الشراكة مع المركز في تنفيذ المشاريع الصحية فيها، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

