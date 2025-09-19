مريض كندي يستعيد بصره عبر جراحة نادرة باستخدام سنه

لندن-سانا

تمكّن مريض كندي من استعادة بصره بعد عشرين عاماً من الفقد الجزئي، بفضل جراحة نادرة استخدمت إحدى أسنانه لزرع عدسة في عينه، وفق ما أفادت شبكة CNN.

وقال الدكتور جريج مولوني، الأستاذ المشارك في جراحة القرنية بجامعة كولومبيا البريطانية: إن العملية استغرقت أكثر من 12 ساعة وقسمت على مرحلتين، مشيراً إلى أن السن تشكل بنية مثالية لتثبيت العدسة الصناعية وتقبلها الأنسجة الحية.

وأضاف مولوني: إن زراعة السن مع العدسة في عين المريض تسمح بمرور الضوء إلى شبكية العين، ما يعيد الرؤية بشكل طبيعي، وقد حصل المريض على رؤية 20/30، أي أنه يرى من 6 أمتار ما يراه الشخص الطبيعي من 9 أمتار.

وأوضح المريض برنت تشابمان، الذي فقد بصره في عينه اليسرى كلياً واليمنى جزئياً بعد تعرضه لرد فعل تحسسي نادر لمسكن ألم، أن العملية أعادته للتواصل البصري ورؤية محيطه لأول مرة منذ عشرين عاماً، أجرى خلالها نحو خمسين عملية لزراعة قرنية في عينه اليمنى، كان يستعيد بعدها البصر لأشهر أو سنوات ويفقده مجدداً، لأنها لم تلتئم مع عينه أبداً، معبراً عن فرحته الغامرة بهذا الإنجاز الطبي الاستثنائي.

ويعاني بعض المرضى من فقدان البصر الجزئي أو الكامل نتيجة إصابات في العين أو أمراض نادرة تصيب الخلايا الجذعية القرنية، ما يجعلهم عرضة لفشل عمليات زراعة القرنية التقليدية، وتعد جراحة القرنية العظمية السنية (OOKP) إحدى الطرق النادرة والمتقدمة التي تستخدم سن المريض نفسه لزرع عدسة داخل العين، ما يتيح استعادة الرؤية في حالات لم تنجح فيها عشرات العمليات السابقة.

