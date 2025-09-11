الصين تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تطوير الأدوية الجديدة

68c26148a3108622d64162e1 الصين تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تطوير الأدوية الجديدة
وكالة شينخوا

بكين-سانا

أعلنت اللّجنة الوطنيّة للصّحة في الصّين صعود البلاد إلى المرتبة الثانية عالمياً في تطوير الأدوية الجديدة، حيث تمثل الأدوية المحلية الخاضعة للبحوث أكثر من خمس الإجمالي في العالم.

ونقلت وكالة شينخوا عن نائبة رئيس اللجنة “قوه يان هونغ” قولها: “خلال السنوات الأخيرة، حصلت سلسلة من الأدوية المبتكرة التي طوّرتها الصين، بما في ذلك بعض أدوية مكافحة السّرطان، على الموافقات اللازمة لطرحها في السوق، الأمر الذي يسد الفجوات في محفظة البلاد من العلاجات المحلية”.

وتابعت: إنّ أحد الأدوية الجديدة “زانوبروتينيب”، وهو دواء يُستخدَم لعلاج بعض أنواع ليمفوما الخلايا البائية وهو نوع من السرطان يبدأ في خلايا الدم البيضاء، قد حظي بالموافقة على استخدامه في كثيرٍ من الدول الأخرى.

كما أوضح رئيس اللجنة “لي هاي تشاو” أن الصين أنشأت أكبر منظومةٍ في العالم للرعاية الطبية ومكافحة الأمراض والوقاية منها، مشيراً إلى أن عدد المؤسسات الصحية في البلاد وصل حتى نهاية العام الماضي إلى أكثر من 1.09 مليون مؤسسة، فيما وصل عدد الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في القطاع الطبي إلى 15.78 مليون شخص.

