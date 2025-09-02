لجودة الخدمة وسلامة المرضى جولة رقابية في المستشفيات الخاصة بدمشق

دمشق-سانا

نفذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عدة جولات رقابية على مستشفيات خاصة في دمشق، وذلك في إطار حرصها على جودة الخدمة وسلامة المرضى في القطاع الصحي الخاص.

وأكدت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن سلامة المراجعين للمشافي خط أحمر، وأن التزام المنشآت الصحية بالمعايير واجبٌ لا يقبل التهاون، بما يعزّز ثقة المجتمع ويُرسّخ هيبة القانون.

وشملت الجولات الرقابية عدداً من المشافي الخاصة، وفق الخطة المعتمدة من رئاسة الهيئة، تم خلالها تفقد الطوابق والأقسام الطبية كافة، والتحقق من الالتزام بالخدمات الصحية المقرّرة في تراخيص التشغيل، ومطابقة الطاقة السريرية الفعلية.

وقامت الفرق الرقابية في الهيئة أيضاً بتدقيق معايير السلامة الصحية عبر مسحات جرثومية في أقسام العناية المشدّدة، والحواضن، وغرف العمليات، حيث ستُرفع النتائج المخبرية والتقارير الفنية لاتخاذ الإجراءات الأصولية، بما في ذلك التنبيه والتصويب الفوري أو فرض الجزاءات عند الاقتضاء، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.

وتأتي هذه الجولات، وفقاً للهيئة، ضمن نهج رقابي مستمر من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة المرضى في القطاع الصحي الخاص.

