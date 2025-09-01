وزير الصحة يؤكد دعم المشافي الخيرية والخاصة خلال جولة في المشفى الإيطالي بدمشق

دمشق- سانا

أكد وزير الصحة السوري مصعب العلي، حرص الوزارة على دعم جميع المشافي التي تقدم خدماتها للمواطنين، سواء كانت عامة أو خيرية أو خاصة، مشدداً على أن ضمان وصول الخدمة الطبية لكل محتاج يمثل أولوية وطنية.

جاء ذلك خلال جولة أجراها الوزير على المشفى الإيطالي في دمشق، برفقة السفير الإيطالي لدى سوريا ستيفانو رافانيان، والسفير البابوي ماريو زيناري للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، حيث شملت الجولة أقسام الأشعة والمخبر والصيدلية، إلى جانب الاطمئنان على حالة المرضى الذين خضعوا لعمليات جراحية.

وأشاد الوزير العلي بالدور التاريخي للمشفى الإيطالي، في تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مئة عام، ولاسيما خلال جائحة كوفيد-19، لافتاً إلى أنه يمثل نموذجاً للتعاون الخيري في المجال الصحي.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن اعتزاز بلاده بالتعاون مع سوريا، مؤكداً أن القطاع الصحي السوري يحظى بأولوية في برامج الدعم الإيطالي، مشيراً إلى قرب وصول شحنة مواد ومعدات طبية حديثة عبر منظمات إيطالية.

بدوره، أوضح السفير البابوي أن المساعدة الطبية تعكس جوهر القيم المسيحية، لافتاً إلى أن ثلاثة مشافٍ إيطالية تعمل في سوريا منذ أكثر من 120 عاماً، إلى جانب ستة مستوصفات تقدم خدمات مجانية.

من ناحيتها أشارت رئيسة المشفى الإيطالي، كارول طحان، إلى أن المشفى يستقبل يومياً نحو 100 مريض من مختلف الفئات المجتمعية، ويقدم خدمات متكاملة تشمل الأشعة والطبقي المحوري والقثطرة القلبية والجراحة والمعالجات الكيميائية، إضافة إلى احتوائه على 55 سريراً، ويهدف إلى تأمين بيئة علاجية آمنة.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود وزارة الصحة لدعم المشافي الخيرية، وتعزيز شراكتها لتوسيع خدمات الرعاية الصحية في سوريا.