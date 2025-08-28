مركز أبحاث العلاجات الحيوية بدمشق… منصة علمية جديدة في خدمة ملف المفقودين

دمشق-سانا

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضى جلخي جاهزية مركز أبحاث العلاجات الحيوية في جامعة دمشق، وناقشا إمكانية الاستفادة منه في عمل الهيئة.

واطلع الحلبي وجلخي خلال جولة لهما على أقسام المركز من مخابر وقاعات والتعرف على وظيفة كل منها والتجهيزات المتطورة الموجودة فيها وآلية عملها، منوهين بتصميم المركز لجهة المساعدة على التواصل الخارجي، والكفاءات العلمية عالية المستوى القائمة عليه، مؤكدين أهمية التشبيك بين الوزارة والهيئة لبناء القدرات والتدريب، والإعداد لتوقيع اتفاقية تعاون مشتركة للاستفادة من المركز في عمل الهيئة.

ولفت الوزير الحلبي إلى إمكانية إجراء الأبحاث الطبية المتقدمة في المركز من أمراض مزمنة وغيرها، موضحاً أهمية إدخال أجهزة NGS لفحص الـ DNA والتي تخدم عمل هيئة المفقودين، وضرورة التشاركية في الأبحاث عالية المستوى وتوفير الأجهزة المتطورة.



من جانبه، أشاد جلخي بالمركز المتطور وبنيته الحديثة، ودوره في إعداد وتطوير الكوادر السورية في هذا المجال، وتجاوز الثغرات في بعض المجالات البحثية والطبية.

شارك في الجولة معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب الدكتور عبد الحميد الخالد، ورئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر، ومديرة المركز الدكتورة غالية أبو الشامات.

يذكر أن مركز أبحاث العلاجات الحيوية أحدث بالقرار رقم 194 عام 2022 بهدف تأسيس بنية تنظيمية بحثية حاضنة تربط كل المخابر البحثية الخاصة بالتقانة الحيوية في جامعة دمشق، وضمان الاستفادة من كل الكوادر العلمية المتوفرة بالمؤسسات العلمية والبحثية.

وتُعد قضية المفقودين في سوريا من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، نظراً لما خلّفته جرائم النظام البائد من آثار إنسانية عميقة. وفي الـ17 من أيار الماضي أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 19القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين مهمتها البحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً وتوثيق الحالات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم.