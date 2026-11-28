حماة-سانا

أعلنت قوى الأمن الداخلي اليوم السبت، مقتل المجرم نصر زهرة، أحد المتورطين باستهداف دوريات الجمارك والأمن في طرطوس، والمدعو إبراهيم الضاهر الذي كان برفقته، خلال عملية أمنية نفذت في قرية الربيعة بريف حماة.

وأكد مصدر أمني في تصريح لـ سانا، أن العملية التي أسفرت عن مقتل نصر زهرة، والمدعو إبراهيم الضاهر، نفّذتها إدارة مكافحة الإرهاب في قرية الربيعة بريف حماة، عقب متابعة ورصد استمرّا عدة أيام، بالتنسيق مع الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، مشيراً إلى مواصلة الجهود الأمنية لملاحقة بقية أفراد الخلية المتورطة وإلقاء القبض عليهم.

يد العدالة ستطول كل من يعتدي على أبناء الوطن

وقال رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي في تغريدة له على منصة “إكس”: إن يد العدالة ستطول كل من يعتدي على أبناء الوطن ومؤسساته، مباركاً نجاح العملية الأمنية التي استهدفت المتورطين في الاعتداء على دوريات الجمارك والأمن في طرطوس، ومثمناً جهودهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم وحفظ أمن الوطن.

وأضاف: “لقد عاهدنا شهيدنا يحيى عبد الكريم النجار بأن دماءه الطاهرة لن تذهب هدراً، واليوم نؤكد أن دماء شهدائنا أمانة في أعناقنا، وأن يد العدالة ستطول كل من يعتدي على أبناء الوطن ومؤسساته”.

وختم رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بالقول: “رحم الله شهداءنا، وحفظ رجالنا القائمين على أمن الوطن وصون مقدّراته”.

وكان استُشهد أحد عناصر الضابطة الجمركية، وأُصيب اثنان آخران، في 30 تشرين الأول الماضي، جراء كمين مسلح نفذته فلول النظام البائد على الطريق الواصل بين حمص وطرطوس.

ونفذت قوى الأمن الداخلي في العاشر من الشهر الجاري كميناً محكماً في الريف الشرقي لمحافظة طرطوس، إثر ‏رصد إدارة مكافحة الإرهاب خلية مسلحة مكونة من أربعة أشخاص تابعة لفلول النظام ‏البائد، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وسطو مسلح على ممتلكات المدنيين.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة فلول ومسؤولي وعناصر النظام البائد ‏وميليشياته المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من ‏تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا ‏وأسرهم.