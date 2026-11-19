طرطوس-سانا
قدم فريق صحي جوال تابع لمنطقة طرطوس الصحية 315 خدمة صحية لـ114 شخصاً في بلدة دوير الشيخ سعد، خلال جولة ميدانية هدفت إلى إيصال خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى المناطق التي تفتقر إلى المراكز الصحية، وتسهيل حصول الأهالي عليها.
وأوضح مدير منطقة طرطوس الصحية الدكتور عيسى حسين، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن تسيير الفريق إلى البلدة جاء في ظل عدم وجود مركز صحي فيها، وارتفاع الكثافة السكانية، وصعوبة تنقل الأهالي إلى المركز الصحي في بلدة الشيخ سعد المجاورة.
وبين حسين أن الخدمات المقدمة شملت الفحوص الطبية، وقياس ضغط الدم وسكر الدم، وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إضافة إلى توزيع الأدوية المجانية، ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة.
وأضاف أن الجولة تضمنت تعزيز الترصد التغذوي للأطفال دون سن الخامسة، من خلال قياس الوزن والطول ومحيط العضد، للكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، وتوزيع المغذيات المناسبة وفق الفئات العمرية، ومنها زبدة الفستق، إلى جانب تقديم التثقيف الصحي والمشورة للأمهات الحوامل والمرضعات حول التغذية السليمة، ومتابعة الحمل، والرضاعة الطبيعية، والعناية بالمولود الجديد.
متابعة الأمراض المزمنة
أشار حسين إلى أن الحالات الأكثر شيوعاً التي رصدها الفريق تمثلت بالإنتانات التنفسية والمعوية الموسمية، إلى جانب الأمراض المزمنة، كالسكري وارتفاع ضغط الدم، لافتاً إلى تحويل عدد من المرضى إلى العيادات الاختصاصية لاستكمال الفحوص، وحالة إلى المشفى الوطني، وأخرى إلى مشفى النسائية والتوليد.
وأوضح أن متابعة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم تشمل قياس مستويات السكر في الدم وضغط الدم، وتزويدهم بالأدوية المجانية المتوافرة لدى الفريق الجوال، إضافة إلى عينات دوائية مقدمة ضمن مبادرة «حبة دوا من هون وحبة من هون فيها أجر وعافية».
ولفت حسين إلى إحالة المرضى إلى أقرب مركز صحي لمتابعة حالاتهم وتأمين أدويتهم شهرياً، بعد تقييمهم من قبل لجنة الأمراض المزمنة في العيادات الشاملة، وإعداد ملف صحي لكل مريض يتضمن نتائج التحاليل، وتخطيط القلب، وفحص قعر العين، والوصفة الطبية.
جولات صحية أسبوعية
أكد حسين أن خطة منطقة طرطوس الصحية تتضمن تسيير جولة أسبوعية إلى بلدة دوير الشيخ سعد، بمعدل أربع جولات شهرياً، مشيراً إلى أن برنامج الفريق الجوال خلال الشهر الجاري يشمل زيارة حي السكن الشبابي.
وبين أن الفرق الصحية الجوالة تسهم في تحسين الواقع الصحي من خلال إيصال خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى القرى والبلدات البعيدة التي لا تتوافر فيها مراكز صحية، وتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين، بما يعزز وصول الخدمات الصحية إلى مختلف المناطق.
وسبق للفريق الصحي الجوال في طرطوس أن قدم في 15 الشهر الجاري خدمات الكشف والمتابعة والتوعية الصحية لمرضى السكري في مركز زمرين الصحي، شملت قياس السكر والضغط وتوزيع الأدوية المجانية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية.