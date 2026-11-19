طرطوس-سانا

قدم فريق صحي جوال تابع لمنطقة طرطوس الصحية 315 خدمة صحية لـ114 شخصاً ‏في بلدة دوير الشيخ سعد، خلال جولة ميدانية هدفت إلى إيصال خدمات الرعاية الصحية ‏الأولية إلى المناطق التي تفتقر إلى المراكز الصحية، وتسهيل حصول الأهالي عليها.‏

وأوضح مدير منطقة طرطوس الصحية الدكتور عيسى حسين، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الخميس، أن تسيير الفريق إلى البلدة جاء في ظل عدم وجود مركز صحي فيها، وارتفاع ‏الكثافة السكانية، وصعوبة تنقل الأهالي إلى المركز الصحي في بلدة الشيخ سعد المجاورة.‏

وبين حسين أن الخدمات المقدمة شملت الفحوص الطبية، وقياس ضغط الدم وسكر الدم، ‏وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إضافة إلى توزيع الأدوية المجانية، ولا سيما ‏أدوية الأمراض المزمنة.‏

وأضاف أن الجولة تضمنت تعزيز الترصد التغذوي للأطفال دون سن الخامسة، من ‏خلال قياس الوزن والطول ومحيط العضد، للكشف المبكر عن حالات سوء التغذية، ‏وتوزيع المغذيات المناسبة وفق الفئات العمرية، ومنها زبدة الفستق، إلى جانب تقديم ‏التثقيف الصحي والمشورة للأمهات الحوامل والمرضعات حول التغذية السليمة، ومتابعة ‏الحمل، والرضاعة الطبيعية، والعناية بالمولود الجديد.‏

متابعة الأمراض المزمنة

أشار حسين إلى أن الحالات الأكثر شيوعاً التي رصدها الفريق تمثلت بالإنتانات التنفسية ‏والمعوية الموسمية، إلى جانب الأمراض المزمنة، كالسكري وارتفاع ضغط الدم، لافتاً إلى ‏تحويل عدد من المرضى إلى العيادات الاختصاصية لاستكمال الفحوص، وحالة إلى ‏المشفى الوطني، وأخرى إلى مشفى النسائية والتوليد.‏

وأوضح أن متابعة مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم تشمل قياس مستويات السكر في ‏الدم وضغط الدم، وتزويدهم بالأدوية المجانية المتوافرة لدى الفريق الجوال، إضافة إلى ‏عينات دوائية مقدمة ضمن مبادرة «حبة دوا من هون وحبة من هون فيها أجر وعافية».‏

ولفت حسين إلى إحالة المرضى إلى أقرب مركز صحي لمتابعة حالاتهم وتأمين أدويتهم ‏شهرياً، بعد تقييمهم من قبل لجنة الأمراض المزمنة في العيادات الشاملة، وإعداد ملف ‏صحي لكل مريض يتضمن نتائج التحاليل، وتخطيط القلب، وفحص قعر العين، والوصفة ‏الطبية.‏

جولات صحية أسبوعية

أكد حسين أن خطة منطقة طرطوس الصحية تتضمن تسيير جولة أسبوعية إلى بلدة دوير ‏الشيخ سعد، بمعدل أربع جولات شهرياً، مشيراً إلى أن برنامج الفريق الجوال خلال الشهر ‏الجاري يشمل زيارة حي السكن الشبابي.‏

وبين أن الفرق الصحية الجوالة تسهم في تحسين الواقع الصحي من خلال إيصال خدمات ‏الرعاية الصحية الأولية إلى القرى والبلدات البعيدة التي لا تتوافر فيها مراكز صحية، ‏وتخفيف أعباء التنقل عن المواطنين، بما يعزز وصول الخدمات الصحية إلى مختلف ‏المناطق.‏

وسبق للفريق الصحي الجوال في طرطوس أن قدم في 15 الشهر الجاري خدمات ‏الكشف والمتابعة والتوعية الصحية لمرضى السكري في مركز زمرين الصحي، شملت ‏قياس السكر والضغط وتوزيع الأدوية المجانية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ‏خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية.‏