مزارعو وتجار الحمضيات في طرطوس: قرار وقف استيراد البرتقال يُسهم بدعم المنتج المحلي

طرطوس-سانا‏

رحّب مزارعو وتجار الحمضيات في محافظة طرطوس بقرار وقف استيراد البرتقال، معربين عن ‏أملهم بأن يُسهم في تحسين الأسعار ودعم تسويق الإنتاج المحلي، ومطالبين بإجراءاتٍ موازية ‏لتخفيف تكاليف الإنتاج وفتح أسواقٍ خارجية أمام فائض المحصول.‏

تحسين تسويق المنتج المحلي

من بلدة يحمور أكد تاجر الحمضيات موسى عيسى في تصريحٍ لـ سانا اليوم الأربعاء أن القرار ‏يُشكل خطوةً مهمة لدعم المزارعين في ظل التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار ‏المحروقات والكهرباء وأجور النقل وتكاليف العبوات والتوضيب.‏

واعتبر عيسى أن دخول المنتجات المستوردة يؤثر في قدرة الحمضيات المحلية على المنافسة، ‏وخاصةً أن بعضها يصل للأسواق بطرق فرزٍ وتوضيبٍ أفضل، ما ينعكس سلباً على تسويق ‏المنتج المحلي وأسعاره، معتبراً أن وقف الاستيراد قد يُسهم في تحسين الأسعار أو الحد من ‏تراجعها.‏

وطالب عيسى بتسهيل عبور البرادات على المنافذ بشكلٍ عام، وتخفيف أعباء النقل، مشيراً إلى ‏ارتفاع أجور نقل الحمضيات نتيجة زيادة أسعار المازوت، وما يسببه ذلك من أعباء إضافية ‏على التجار والمزارعين.‏

آمال بتحسن أسعار الحمضيات

من جهته، رأى مزارع الحمضيات المهندس المدني غيث معنا أن القرار -رغم أهميته- إلا أنه ‏لم ينعكس حتى الآن بشكلٍ واضح على الأسعار، فالمزارعون يواصلون قِطاف محصول البرتقال ‏ولا سيما صنف أبو صرة، بأسعارٍ لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج.‏

ولفت معنا إلى ارتفاع تكاليف الأسمدة والمبيدات ومكافحة الآفات الحشرية والعناكب والأعشاب، ‏ما دفع بعض المزارعين لاستخدام عبواتٍ مستعملة لتقليل نفقات التعبئة والتوضيب، معرباً عن ‏أمله بأن تظهر آثار القرار على الأسعار خلال الفترة المقبلة، بما يساعد على تعويض جزءٍ من ‏الخسائر.‏

مطالب بتوسيع التصدير

بدوره، اعتبر المزارع محمد كرميا أن الموسم الحالي شهد تدنياً في أسعار الحمضيات مقارنةً ‏بتكاليف إنتاجها، التي تشمل الأسمدة والمواد العضوية والمبيدات وأعمال الرش والري، فضلاً ‏عن أعباء تشغيل المولدات في ظل انقطاع الكهرباء.‏

وأشار كرميا إلى وجود تحسنٍ طفيف في الأسعار بعد دخول قرار وقف الاستيراد حيز التنفيذ، ‏لكنه لا يزال دون المستوى الذي يضمن تغطية تكاليف الإنتاج، مطالباً بدعم تصدير الفائض ‏إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من الكميات الكبيرة التي تنتجها مناطق الساحل السوري.‏

فتح أسواق خارجية لتسويق الفائض

من جانبه، أكد المزارع أحمد محمود معنا أهمية وقف الاستيراد في حماية المنتج المحلي، مشدداً ‏على ضرورة فتح أسواق خارجية أمام الحمضيات السورية، ولاسيما أن الإنتاج المحلي يُحقق ‏وفرةً تتيح تصدير كميات منه، بما يُسهم في تصريف المحصول وتحسين دخل المزارعين.‏

واستعرض معنا الصعوبات التي يواجهها المزارعون في تأمين مستلزمات الإنتاج وتسديد ‏مستحقات الصيدليات الزراعية في ظل تدني العائدات، معتبراً أن تنشيط التصدير يُشكل مطلباً ‏أساسياً لتسويق فائض الإنتاج وتحسين واقع القطاع.‏

وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت في الثامن من الجاري القرار رقم /15/ لعام ‌‏2026، القاضي بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها إلى الأراضي السورية، ‏اعتباراً من 11 تشرين الثاني 2026 ولغاية 31 آذار 2027 ضمناً، بهدف حماية الإنتاج ‏الزراعي المحلي ودعم المزارعين، إلى ‏جانب تنظيم حركة الاستيراد بما يحقق التوازن في ‏الأسواق ‌‏المحلية.‏