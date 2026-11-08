جامعة طرطوس تشارك ببحث علمي حول تطوير الوقود الحيوي في مؤتمر دولي بروما

طرطوس-سانا



تشارك جامعة طرطوس في المؤتمر الدولي الثالث للطاقة الخضراء وكفاءة الموارد، المقرر عقده في العاصمة الإيطالية روما يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري، ببحث علمي مشترك حول تطوير الزيوت النباتية واستخدامها وقوداً بديلاً لمحركات الديزل، بعد قبوله ضمن الأبحاث المشاركة في المؤتمر.



وأوضح رئيس جامعة طرطوس الدكتور أديب برهوم في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن البحث يحمل عنوان «تحسين خصائص زيت الجوجوبا باستخدام التقانة الحيوية لاستعماله وقوداً بديلاً في محركات الديزل»، ويهدف إلى دراسة إمكانية تطوير خصائص الزيوت النباتية والاستفادة منها في إنتاج وقود حيوي مستدام، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والحد من الانبعاثات الكربونية.



وبيّن برهوم أن البحث أُنجز بالتعاون بين باحثين من جامعات طرطوس والشام الخاصة ودمشق، بمشاركة الدكتور علي علي والدكتورة ميساء شاش والمهندس حسان عروس عن جامعة طرطوس، مشيراً إلى أن التجارب والاختبارات المخبرية أُجريت في مخابر كلية الهندسة التقنية بالجامعة وشركة مصفاة بانياس، لتقييم خصائص زيت الجوجوبا وإمكانية استخدامه في تشغيل محركات الديزل.



وأشار إلى أن أحد أعضاء الفريق البحثي سيمثل المشاركين في المؤتمر، بما يتيح عرض النتائج وتبادل الخبرات مع الباحثين والمؤسسات الأكاديمية الدولية، مؤكداً أن اختيار المؤتمر جاء لتوافق محاوره مع موضوع البحث وأهدافه العلمية.



ولفت برهوم إلى أن الجامعة تواصل دعم الباحثين وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لتطوير الإنتاج العلمي، وتشجيع المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية، موضحاً أن لديها أبحاثاً أخرى في مجالات الطاقات المتجددة والوقود الحيوي، إلى جانب العمل على توسيع التعاون والشراكات البحثية مع المؤسسات العلمية العالمية.



وتندرج هذه المشاركة ضمن توجه جامعة طرطوس لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة المستدامة، وإبراز كفاءات كوادرها البحثية وتطوير حضورها في المحافل العلمية الدولية.