“المقهى”.. المسرح التفاعلي يطرح قضايا المجتمع على طاولة الحوار في طرطوس

طرطوس-سانا

من تفاصيل الحياة اليومية إلى القضايا التي تثير الجدل في الفضاء الإلكتروني، انتقلت موضوعات اجتماعية إلى خشبة المسرح السوري في طرطوس، عبر العرض التفاعلي “المقهى”، الذي قدمته مؤسسة “مواطنون فنانون” اليوم السبت بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا، ضمن مشروع يتيح للشباب التعبير فنياً عن واقع مجتمعهم.

يروي العرض حكايات تتصل بالشائعات وآليات تداول الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخطاب الكراهية والأحكام المسبقة، مستنداً إلى مواقف من الحياة اليومية.

ويتيح العرض للجمهور المشاركة في النقاش والتفاعل مع الشخصيات والأحداث، بما يفتح المجال أمام تعدد وجهات النظر حول القضايا المطروحة.

ورشة شبابية لصياغة النص المسرحي

وأوضحت مدربة المسرح التفاعلي في مؤسسة “مواطنون فنانون” ديما أباظة، في تصريح لـ سانا، أن العمل جاء ثمرة ورشة استمرت خمسة أيام في طرطوس، بمعدل سبع ساعات تدريبية يومياً، بمشاركة 15 شاباً وشابة، وبإشراف ثلاث مدربات، هن ديما أباظة ورفيف ساجر وغنوة العطيبي.

وبيّنت، أن المشاركين تولوا اختيار القضايا والأفكار التي يرغبون في طرحها والعمل على تطويرها وصياغتها في نص مسرحي، مشيرة إلى أن المشروع نُفذ في خمس محافظات هي درعا ودمشق وحمص وحلب وطرطوس، بمشاركة 15 شاباً وشابة في كل منها.

وأضافت، أن الموضوعات المطروحة تتصل بالتماسك المجتمعي والسلم الأهلي، ومواجهة خطاب الكراهية والتعميم والأحكام المسبقة، إلى جانب القضايا الاقتصادية، لافتة إلى أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والاستماع إلى الآخر.

قضايا من البيئة المحلية

من جهته، ذكر الممثل الهادي محمد مصطفى، أن الأفكار التي تناولها العرض اختيرت بالتعاون مع المشاركين، لتعبر عن قضايا قريبة من واقع مدينة طرطوس وريفها، مؤكداً أهمية انتشار المسرح التفاعلي لإتاحة فرص أوسع للتواصل مع الجمهور.

بدوره، أشار المحاضر علي شاليش إلى أهمية طرح المشكلات المجتمعية من خلال الأعمال المسرحية، وإتاحة المجال أمام المتلقين لمناقشتها.

خمسة عروض في طرطوس وريفها

شمل برنامج المشروع خمسة عروض، أقيم الأول في الخامس من تشرين الثاني على مسرح الشؤون الاجتماعية، وتواصلت العروض في السادس منه بمقر فريق ويف التطوعي في بيت كمونة، وجمعية فضا للتنمية الاجتماعية في بانياس، ثم في السابع منه ببيت الحرير في دريكيش، واختتمت على خشبة المسرح السوري في طرطوس.

ويُنفذ مشروع تلاقي بدعم من اتجاهات – ثقافة مستقلة، ويهدف إلى توفير مساحات للحوار من خلال الفنون، عبر ورشات العمل والإنتاج المسرحي التفاعلي.