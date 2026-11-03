طرطوس-سانا
أعلنت مديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس قطع الطريق المركزي الواصل بين جسر ميعار شاكر والمنطار، يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني 2026، وذلك لاستكمال أعمال استبدال العبّارة المائية الحالية بعبّارة صندوقية، للحد من مخاطر الفيضانات.
وذكرت المديرية، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن القطع يشمل مسافة 100 متر غربي مطاحن “سارة”، لتنفيذ أعمال الاستبدال وتعزيز قدرة الطريق على تصريف المياه والحد من تجمعها خلال موسم الأمطار.
وأوضحت المديرية أن قطع الطريق سيستمر حتى الانتهاء من الأعمال، داعية السائقين إلى استخدام الطرق البديلة، وهي طريق جسر الجماسة – المنطار، وطريق سهل يحمور – العريشة.
كما دعت المديرية مستخدمي الطريق إلى التقيد بإرشادات السلامة المرورية والتوجيهات الصادرة خلال فترة التنفيذ، حفاظاً على سلامتهم وضمان انسيابية حركة المرور.
قطع مؤقت غداً الأربعاء لطريق جسر ميعار شاكر– المنطار في طرطوس لاستبدال عبّارة مائية
طرطوس-سانا