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قطع مؤقت غداً الأربعاء لطريق جسر ميعار شاكر– المنطار في طرطوس ‏لاستبدال عبّارة مائية

تنويه موقع قطع مؤقت غداً الأربعاء لطريق جسر ميعار شاكر– المنطار في طرطوس ‏لاستبدال عبّارة مائية
تنويه قطع مؤقت للطريق المركزي بين جسر ميعار شاكر – المنطار- مديرية الخدمات الفنية في طرطوس

‏ ‏طرطوس-سانا‏
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أعلنت مديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس قطع الطريق المركزي ‏الواصل بين جسر ميعار شاكر والمنطار، يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني ‌‏2026، وذلك لاستكمال أعمال استبدال العبّارة المائية الحالية بعبّارة ‏صندوقية، للحد من مخاطر الفيضانات.‏
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وذكرت المديرية، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن القطع ‏يشمل مسافة 100 متر غربي مطاحن “سارة”، لتنفيذ أعمال الاستبدال ‏وتعزيز قدرة الطريق على تصريف المياه والحد من تجمعها خلال موسم ‏الأمطار.‏
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وأوضحت المديرية أن قطع الطريق سيستمر حتى الانتهاء من الأعمال، ‏داعية السائقين إلى استخدام الطرق البديلة، وهي طريق جسر الجماسة – ‏المنطار، وطريق سهل يحمور – العريشة.‏
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كما دعت المديرية مستخدمي الطريق إلى التقيد بإرشادات السلامة المرورية ‏والتوجيهات الصادرة خلال فترة التنفيذ، حفاظاً على سلامتهم وضمان ‏انسيابية حركة المرور.‏
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