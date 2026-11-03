قطع مؤقت غداً الأربعاء لطريق جسر ميعار شاكر– المنطار في طرطوس ‏لاستبدال عبّارة مائية

‏ ‏طرطوس-سانا‏

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أعلنت مديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس قطع الطريق المركزي ‏الواصل بين جسر ميعار شاكر والمنطار، يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني ‌‏2026، وذلك لاستكمال أعمال استبدال العبّارة المائية الحالية بعبّارة ‏صندوقية، للحد من مخاطر الفيضانات.‏

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وذكرت المديرية، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، أن القطع ‏يشمل مسافة 100 متر غربي مطاحن “سارة”، لتنفيذ أعمال الاستبدال ‏وتعزيز قدرة الطريق على تصريف المياه والحد من تجمعها خلال موسم ‏الأمطار.‏

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وأوضحت المديرية أن قطع الطريق سيستمر حتى الانتهاء من الأعمال، ‏داعية السائقين إلى استخدام الطرق البديلة، وهي طريق جسر الجماسة – ‏المنطار، وطريق سهل يحمور – العريشة.‏

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كما دعت المديرية مستخدمي الطريق إلى التقيد بإرشادات السلامة المرورية ‏والتوجيهات الصادرة خلال فترة التنفيذ، حفاظاً على سلامتهم وضمان ‏انسيابية حركة المرور.‏

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