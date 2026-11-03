لجنة النقل في طرطوس تقر إجراءات لتنظيم حركة المرور وتحسين ‏الخدمات

طرطوس -سانا
بحثت لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في محافظة طرطوس واقع النقل وسبل تحسين خدماته، وأقرت عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم حركة النقل وتعزيز السلامة والانسيابية المرورية، خلال اجتماع عقدته اليوم الإثنين، برئاسة محافظ طرطوس أحمد الشامي.
وأوضح المكتب الإعلامي في محافظة طرطوس لـ سانا، أن اللجنة أقرت إجراءات تتعلق بتنظيم وتدقيق عمل سيارات الأجرة، وضبط مواعيد دخول وسائط النقل الجماعي إلى المدينة، ومتابعة واقع الإشارات المرورية ومتطلبات السلامة.
وأضاف المكتب، أن الاجتماع تناول واقع الدراجات النارية والإشكالات الميدانية المرتبطة بها، وسبل معالجتها، بما يسهم في تحسين خدمات النقل وتنظيم حركة المرور في المحافظة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع النقل، وتحسين تنقل المواطنين والحد من الازدحام المروري، وتعزيز الالتزام بالقواعد الناظمة لحركة وسائط النقل، بما ينعكس إيجاباً على السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة.