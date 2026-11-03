الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: لجنة النقل في طرطوس تقر إجراءات لتنظيم حركة المرور وتحسين ‏الخدمات
بحث
بحث
sana-logo-mobile

لجنة النقل في طرطوس تقر إجراءات لتنظيم حركة المرور وتحسين ‏الخدمات

IMG 9005 لجنة النقل في طرطوس تقر إجراءات لتنظيم حركة المرور وتحسين ‏الخدمات
لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك-طرطوس-سانا

طرطوس -سانا‏

بحثت لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في محافظة طرطوس واقع النقل ‏وسبل تحسين خدماته، وأقرت عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم حركة ‏النقل وتعزيز السلامة والانسيابية المرورية، خلال اجتماع عقدته اليوم ‏الإثنين، برئاسة محافظ طرطوس أحمد الشامي.‏

IMG 9007 لجنة النقل في طرطوس تقر إجراءات لتنظيم حركة المرور وتحسين ‏الخدمات

وأوضح المكتب الإعلامي في محافظة طرطوس لـ سانا، أن اللجنة أقرت ‏إجراءات تتعلق بتنظيم وتدقيق عمل سيارات الأجرة، وضبط مواعيد دخول ‏وسائط النقل الجماعي إلى المدينة، ومتابعة واقع الإشارات المرورية ‏ومتطلبات السلامة.‏

IMG 9004 لجنة النقل في طرطوس تقر إجراءات لتنظيم حركة المرور وتحسين ‏الخدمات

وأضاف المكتب، أن الاجتماع تناول واقع الدراجات النارية والإشكالات ‏الميدانية المرتبطة بها، وسبل معالجتها، بما يسهم في تحسين خدمات النقل ‏وتنظيم حركة المرور في المحافظة.‏

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع النقل، وتحسين ‏تنقل المواطنين والحد من الازدحام المروري، وتعزيز الالتزام بالقواعد ‏الناظمة لحركة وسائط النقل، بما ينعكس إيجاباً على السلامة المرورية ‏وجودة الخدمات المقدمة.‏

IMG 9006 لجنة النقل في طرطوس تقر إجراءات لتنظيم حركة المرور وتحسين ‏الخدمات
سبيستون تعيد رسم ملامح المحتوى العربي للأطفال في معرض دمشق الدولي
في الذكرى السابعة لاستشهاد صوت الثورة وحارسها.. جامعة حمص تستذكر الساروت
سجن تدمر.. من رصاص المجزرة إلى ذاكرة الناجين
ممثلو إدلب في مجلس الشعب في لقاء تشاوري بأهالي المحافظة لبحث احتياجاتهم ومتابعة القضايا
الأمن الداخلي في ‏حماة يفكك خلية اغتيالات في الغاب ويوقف سبعة متورطين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار