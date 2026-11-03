لجنة النقل في طرطوس تقر إجراءات لتنظيم حركة المرور وتحسين ‏الخدمات

طرطوس -سانا‏

بحثت لجنة تنظيم نقل الركاب المشترك في محافظة طرطوس واقع النقل ‏وسبل تحسين خدماته، وأقرت عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم حركة ‏النقل وتعزيز السلامة والانسيابية المرورية، خلال اجتماع عقدته اليوم ‏الإثنين، برئاسة محافظ طرطوس أحمد الشامي.‏

وأوضح المكتب الإعلامي في محافظة طرطوس لـ سانا، أن اللجنة أقرت ‏إجراءات تتعلق بتنظيم وتدقيق عمل سيارات الأجرة، وضبط مواعيد دخول ‏وسائط النقل الجماعي إلى المدينة، ومتابعة واقع الإشارات المرورية ‏ومتطلبات السلامة.‏

وأضاف المكتب، أن الاجتماع تناول واقع الدراجات النارية والإشكالات ‏الميدانية المرتبطة بها، وسبل معالجتها، بما يسهم في تحسين خدمات النقل ‏وتنظيم حركة المرور في المحافظة.‏

وتندرج هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع النقل، وتحسين ‏تنقل المواطنين والحد من الازدحام المروري، وتعزيز الالتزام بالقواعد ‏الناظمة لحركة وسائط النقل، بما ينعكس إيجاباً على السلامة المرورية ‏وجودة الخدمات المقدمة.‏