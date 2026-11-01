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ورشات كهرباء بانياس تستبدل محولة تضررت جراء صاعقة

856375950 1612501297560581 1318802865127378337 n ورشات كهرباء بانياس تستبدل محولة تضررت جراء صاعقة
استبدلت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء بانياس محولة كهربائية متضررة باستطاعة ‌‌‏200 ك.ف.أ، بأخرى جديدة باستطاعة مماثلة-صفحة شركة كهرباء طرطوس على فيس بوك

طرطوس-سانا

استبدلت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء بانياس محولة كهربائية متضررة باستطاعة ‌‌‏200 ك.ف.أ، بأخرى جديدة باستطاعة مماثلة.‏

وذكرت الشركة العامة لكهرباء طرطوس، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد، أن ‌‏المحولة تضررت جراء تعرضها لصاعقة نتيجة الظروف الجوية التي شهدتها المحافظة ‌‏خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن استبدالها يهدف إلى ضمان استمرارية التغذية ‌‏الكهربائية في المنطقة.‏

وكانت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء صافيتا بريف طرطوس استبدلت في 28 ‌‏تشرين الأول الماضي محولة كهربائية معطلة عند مفرق قرية الكرامة، بأخرى جديدة ‌‏باستطاعة 200 ك.ف.أ، بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.‏

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