ورشات كهرباء بانياس تستبدل محولة تضررت جراء صاعقة

طرطوس-سانا
استبدلت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء بانياس محولة كهربائية متضررة باستطاعة 200 ك.ف.أ، بأخرى جديدة باستطاعة مماثلة.
وذكرت الشركة العامة لكهرباء طرطوس، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد، أن المحولة تضررت جراء تعرضها لصاعقة نتيجة الظروف الجوية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن استبدالها يهدف إلى ضمان استمرارية التغذية الكهربائية في المنطقة.
وكانت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء صافيتا بريف طرطوس استبدلت في 28 تشرين الأول الماضي محولة كهربائية معطلة عند مفرق قرية الكرامة، بأخرى جديدة باستطاعة 200 ك.ف.أ، بهدف تحسين استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة.