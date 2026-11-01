دورة تدريبية لتطوير مهارات كوادر الإسعاف في مشفى بانياس

طرطوس-سانا
نفذت دائرة الإحالة والإسعاف والطوارئ في مديرية صحة طرطوس دورة تدريبية لكوادر منظومة الإسعاف والطوارئ في مشفى بانياس، تناولت التقييم الأولي والثانوي للمصابين وتدبير حالات الرضوض، بهدف تعزيز جاهزيتهم ورفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح.
وأوضح مدير الدائرة، مجد الدين سلوم، لـ سانا اليوم الأحد، أن التدريب يأتي ضمن جهود تطوير خدمات الإسعاف والانتقال إلى الإسعاف الطبي المتقدم، من خلال اعتماد التقييم السريع وتوحيد بروتوكولات العمل، بما يسهم في الحد من المضاعفات خلال الساعة الذهبية لإنقاذ المصابين.
دورات تخصصية إسعافية شهرية
ولفت سلوم إلى أن الضغط المتزايد على منظومة الإسعاف يستدعي مواكبة التطورات في طب الطوارئ وتعزيز التدريب العملي باستخدام وسائل المحاكاة الطبية، ولا سيما في التعامل مع المجرى الهوائي ومراقبة العلامات الحيوية والحالات المعقدة.
وأشار إلى أن الدائرة نظمت خلال الأشهر الماضية تسع دورات تخصصية استفاد منها أكثر من 60 مسعفاً، ضمن خطة تدريبية شهرية مستدامة، إلى جانب تأهيل مدربين والتنسيق مع الهلال الأحمر السعودي لإقامة دورات متخصصة في الطوارئ والكوارث.
تعزيز المهارات التخصصية لكوادر الإسعاف
وقال مسؤول التدريب والتأهيل في دائرة الإحالة والإسعاف والطوارئ، سرمد علي، في تصريح مماثل: إن الدورة تشمل التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي ودعم الحياة الأساسي للبالغين والأطفال، والتعامل مع النزوف والكسور وإصابات الرأس والعمود الفقري، إضافة إلى الفرز الطبي وإدارة الكوارث ومكافحة العدوى داخل سيارات الإسعاف.
وأشار علي إلى أن توفير الوسائل التدريبية المناسبة يسهم في توسيع البرامج لتشمل التدريب العملي على دعم الحياة المتقدم، وتعزيز المهارات التخصصية للكوادر الإسعافية.
وتأتي الدورة في إطار خطة مديرية صحة طرطوس لرفع كفاءة الكوادر الإسعافية وتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة والحد من مضاعفات الإصابات.
وكان المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية، الذي نظمته منظمة UOSSM في طرطوس في 14 تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، ناقش سبل تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز جودتها.