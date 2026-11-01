دورة تدريبية لتطوير مهارات كوادر الإسعاف في مشفى بانياس

طرطوس-سانا‏

نفذت دائرة الإحالة والإسعاف والطوارئ في مديرية صحة طرطوس دورة تدريبية ‏لكوادر منظومة الإسعاف والطوارئ في مشفى بانياس، تناولت التقييم الأولي والثانوي ‏للمصابين وتدبير حالات الرضوض، بهدف تعزيز جاهزيتهم ورفع كفاءتهم في التعامل ‏مع الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح.‏

وأوضح مدير الدائرة، مجد الدين سلوم، لـ سانا اليوم الأحد، أن التدريب يأتي ضمن جهود ‏تطوير خدمات الإسعاف والانتقال إلى الإسعاف الطبي المتقدم، من خلال اعتماد التقييم ‏السريع وتوحيد بروتوكولات العمل، بما يسهم في الحد من المضاعفات خلال الساعة ‏الذهبية لإنقاذ المصابين.‏

دورات تخصصية إسعافية شهرية

ولفت سلوم إلى أن الضغط المتزايد على منظومة الإسعاف يستدعي مواكبة التطورات في ‏طب الطوارئ وتعزيز التدريب العملي باستخدام وسائل المحاكاة الطبية، ولا سيما في ‏التعامل مع المجرى الهوائي ومراقبة العلامات الحيوية والحالات المعقدة.‏

وأشار إلى أن الدائرة نظمت خلال الأشهر الماضية تسع دورات تخصصية استفاد منها ‏أكثر من 60 مسعفاً، ضمن خطة تدريبية شهرية مستدامة، إلى جانب تأهيل مدربين ‏والتنسيق مع الهلال الأحمر السعودي لإقامة دورات متخصصة في الطوارئ والكوارث.‏

تعزيز المهارات التخصصية لكوادر الإسعاف

وقال مسؤول التدريب والتأهيل في دائرة الإحالة والإسعاف والطوارئ، سرمد علي، في ‏تصريح مماثل: إن الدورة تشمل التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي ودعم الحياة ‏الأساسي للبالغين والأطفال، والتعامل مع النزوف والكسور وإصابات الرأس والعمود ‏الفقري، إضافة إلى الفرز الطبي وإدارة الكوارث ومكافحة العدوى داخل سيارات ‏الإسعاف.‏

وأشار علي إلى أن توفير الوسائل التدريبية المناسبة يسهم في توسيع البرامج لتشمل ‏التدريب العملي على دعم الحياة المتقدم، وتعزيز المهارات التخصصية للكوادر الإسعافية.‏

وتأتي الدورة في إطار خطة مديرية صحة طرطوس لرفع كفاءة الكوادر الإسعافية ‏وتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة والحد من ‏مضاعفات الإصابات.‏

وكان المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية، الذي نظمته منظمة ‏UOSSM‏ في ‏طرطوس في 14 تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي ‏والبحث العلمي، ناقش سبل تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز جودتها.‏