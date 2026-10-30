قسم التلاسيميا بمشفى طرطوس يقدم نحو 6000 خدمة ‏منذ بداية العام

طرطوس-سانا



قدم قسم التلاسيميا في المشفى الوطني بطرطوس منذ بداية العام الحالي 5909 خدمات مجانية شملت نقل الدم والأدوية واللقاحات والفحوص المخبرية التشخيصية والوراثية والمتابعة السريرية والاستشارات .



وأوضح مدير المشفى الدكتور حسام حسن في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة أن قسم التلاسيميا يتابع حالة 434 مريضاً من الأطفال والبالغين، 40 بالمئة منهم مصابون بالتلاسيميا الكبرى، ويستقبل وسطياً 25 مراجعاً يومياً من محافظة طرطوس والمحافظات الأخرى.



ولفت حسن إلى أن من الخدمات التي قدمها المشفى نقل 2700 وحدة من كريات الدم الحمراء المفصولة، بمعدل استهلاك شهري وسطي يبلغ 250 وحدة، ما يشكل نحو 12 بالمئة من إنتاج بنك الدم في المحافظة.



وفي الجانب الدوائي بين حسن أن قسم التلاسيميا قدم 2564 خدمة تضمنت خالبات الحديد، ودواء هيدروكسي يوريا، إضافة إلى مضخات تسريب ديفيروكسامين تحت الجلد للمرضى الذين يحتاجون إليها، إضافة إلى تقديم 645 لقاحاً شملت المكورات الرئوية والسحائيات والمستدمية النزلية والتهاب الكبد B والإنفلونزا الموسمية.



وأشار إلى أن الخدمات المخبرية تضمنت فحوص زمرة الدم والهيماتوكريت والتصالب على وحدات الدم، إلى جانب التحاليل الدورية لمراقبة المرض ومضاعفاته والاستجابة للعلاج وآثاره الدوائية، والكشف عن الأمراض المنتقلة عبر الدم.



ونوه حسن بأن القسم يقدم أيضاً خدمات المتابعة السريرية للمرضى والاستقصاءات اللازمة، والتثقيف الصحي للمرضى وذويهم، والاستشارات الوراثية الدموية قبل الزواج.





وكانت منطقة طرطوس الصحية نظمت في أيلول الماضي حملة تبرع بالدم في مركز الزرقات الصحي لتعزيز ‏رصيد بنك الدم ودعم مرضى التلاسيميا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة ‏المرضى تحت شعار “بادر بالعطاء وكن سبباً في إنقاذ روح”.‏