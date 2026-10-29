الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: مياه طرطوس تعتمد تقنيناً للضخ في قطاعي الشيخ سعد وبسماقة بسبب عطل فني
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مياه طرطوس تعتمد تقنيناً للضخ في قطاعي الشيخ سعد وبسماقة بسبب عطل فني

الشركة العامة لمياه الشرب في طرطوس تنفذ أعمال صيانة أرشيف سانا مياه طرطوس تعتمد تقنيناً للضخ في قطاعي الشيخ سعد وبسماقة بسبب عطل فني
الشركة العامة لمياه الشرب في طرطوس تنفذ أعمال صيانة -أرشيف-سانا

طرطوس-سانا‏

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طرطوس اعتماد ‏برنامج تقنين لضخ المياه إلى قطاعي الشيخ سعد وبسماقة، نتيجة عطل في المضخة ‏الأفقية، على أن يستمر الإجراء نحو أسبوع، ريثما تتم معالجة العطل.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الشركة محمد عساف، لـ سانا اليوم الخميس، أن ‏العطل في المضخة الأفقية المغذية للقطاعين يستدعي تنظيم ضخ المياه وفق أدوار ‏محددة، بحيث تحصل المناطق المعنية على ساعات ضخ خلال اليوم الواحد، بما ‏يتيح الاستفادة من التجهيزات المتوفرة ضمن المشروع كحل بديل خلال فترة الصيانة.‏

وأشار عساف إلى أن المدة المتوقعة لمعالجة العطل تُقدّر بنحو أسبوع، لافتاً إلى أن ‏الشركة تعمل على تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لتأمين ‏مضخة احتياطية للمضخة العاملة حالياً، بما يسهم في الحد من تكرار الأعطال، ‏وضمان استمرارية ضخ المياه.‏

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس أعلنت في 23 ‏تشرين الأول الجاري، حدوث عطل طارئ في المضخة الرئيسة للمشروع المغذي ‏لمنطقة دوير الشيخ سعد، ما أدى إلى انخفاض كميات المياه الواصلة إلى التجمعات ‏السكنية وتأخر برنامج التوزيع.‏

الأمن الداخلي في درعا يقبض على مجرم متورط بانتهاكات بحق المدنيين في عهد النظام البائد
وزير النقل يبحث مع وفد تشيكي فرص التعاون لتطوير قطاع السكك الحديدية
تشكيل لجنة محامين تطوعية للدفاع عن حقوق ضحايا حي التضامن ‏
مهرجان الخير في دمشق يواصل فعالياته خلال عيد الفطر بعروض واسعة ومدينة ألعاب
محافظ السويداء يجدد دعوته لإبعاد الطلاب عن الخلافات وضمان وصولهم إلى امتحاناتهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك