مياه طرطوس تعتمد تقنيناً للضخ في قطاعي الشيخ سعد وبسماقة بسبب عطل فني

طرطوس-سانا‏

أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طرطوس اعتماد ‏برنامج تقنين لضخ المياه إلى قطاعي الشيخ سعد وبسماقة، نتيجة عطل في المضخة ‏الأفقية، على أن يستمر الإجراء نحو أسبوع، ريثما تتم معالجة العطل.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الشركة محمد عساف، لـ سانا اليوم الخميس، أن ‏العطل في المضخة الأفقية المغذية للقطاعين يستدعي تنظيم ضخ المياه وفق أدوار ‏محددة، بحيث تحصل المناطق المعنية على ساعات ضخ خلال اليوم الواحد، بما ‏يتيح الاستفادة من التجهيزات المتوفرة ضمن المشروع كحل بديل خلال فترة الصيانة.‏

وأشار عساف إلى أن المدة المتوقعة لمعالجة العطل تُقدّر بنحو أسبوع، لافتاً إلى أن ‏الشركة تعمل على تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لتأمين ‏مضخة احتياطية للمضخة العاملة حالياً، بما يسهم في الحد من تكرار الأعطال، ‏وضمان استمرارية ضخ المياه.‏

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس أعلنت في 23 ‏تشرين الأول الجاري، حدوث عطل طارئ في المضخة الرئيسة للمشروع المغذي ‏لمنطقة دوير الشيخ سعد، ما أدى إلى انخفاض كميات المياه الواصلة إلى التجمعات ‏السكنية وتأخر برنامج التوزيع.‏