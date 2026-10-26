التجارة الداخلية بطرطوس تنظم 40 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين خلال أسبوع

طرطوس-سانا‏

نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس 40 ضبطاً تموينياً بحق ‏فعاليات تجارية مخالفة خلال الأسبوع الحالي.‏

وذكرت المديرية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الضبوط التموينية تم تنظيمها ‏لمخالفات تتعلق بحيازة فواتير غير نظامية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام ‏بالإعلان بالعملة السورية الجديدة.‏

وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في طرطوس ماهر مرعي في تصريح لـ سانا، أن ‏الضبوط جاءت نتيجة جولات ميدانية نفذتها دوريات حماية المستهلك في أسواق المدينة، ‏وشملت محال بيع الجملة والتجزئة والأدوات الكهربائية، بهدف التحقق من الالتزام ‏بالأنظمة والتعليمات التموينية النافذة.‏

وبيّن مرعي أن الجولات ركّزت على التأكد من حيازة الفواتير النظامية والإعلان ‏الواضح عن الأسعار والالتزام بالتعليمات المتعلقة بالتسعير بالعملة الجديدة، مؤكداً ‏استمرار العمل الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.‏

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس، ضبطت في 14 تشرين ‏الأول الجاري، كمية من الطحين غير ‏المطابق للمواصفات القياسية السورية، داخل ‏مستودع أحد المخابز التجارية الخاصة في ريف ‏المحافظة، وصادرتها وأودعتها في ‏المستودعات الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ‏المخالفين.‏

وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس جولاتها الميدانية لمتابعة ‏حركة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، بما يسهم في تعزيز الشفافية في التعاملات ‏التجارية وحماية حقوق المستهلكين.‏