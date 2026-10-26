التجارة الداخلية بطرطوس تنظم 40 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين خلال أسبوع

طرطوس-سانا
نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس 40 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال الأسبوع الحالي.
وذكرت المديرية عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن الضبوط التموينية تم تنظيمها لمخالفات تتعلق بحيازة فواتير غير نظامية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالإعلان بالعملة السورية الجديدة.
وأوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في طرطوس ماهر مرعي في تصريح لـ سانا، أن الضبوط جاءت نتيجة جولات ميدانية نفذتها دوريات حماية المستهلك في أسواق المدينة، وشملت محال بيع الجملة والتجزئة والأدوات الكهربائية، بهدف التحقق من الالتزام بالأنظمة والتعليمات التموينية النافذة.
وبيّن مرعي أن الجولات ركّزت على التأكد من حيازة الفواتير النظامية والإعلان الواضح عن الأسعار والالتزام بالتعليمات المتعلقة بالتسعير بالعملة الجديدة، مؤكداً استمرار العمل الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس، ضبطت في 14 تشرين الأول الجاري، كمية من الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية السورية، داخل مستودع أحد المخابز التجارية الخاصة في ريف المحافظة، وصادرتها وأودعتها في المستودعات الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس جولاتها الميدانية لمتابعة حركة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، بما يسهم في تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين.