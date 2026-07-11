إدارة مكافحة المخدرات تعلن القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في طرطوس

طرطوس-سانا

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة، في محافظة طرطوس، وذلك بعد رصد دقيق ومتابعة لنشاطه الإجرامي.

وأكدت الإدارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنها نفذت عملية أمنية نوعية في المحافظة، استهدفت أحد تجار ومروجي المواد المخدرة، المدعو (م. خ)، وذلك بعد رصد دقيق ومتابعة لنشاطه الإجرامي.

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض عليه، وضبط 26 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، إضافة إلى سلاح حربي من نوع كلاشينكوف كان بحوزته.

ولفتت الإدارة إلى أن المضبوطات صودرت أصولاً، ونُظّم الضبط القانوني اللازم بحق الموقوف، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات، حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، إضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.