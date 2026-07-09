الموارد المائية في طرطوس تعيد تشغيل إحدى مضخات محطة عين الزبدة

طرطوس-سانا



أعادت مديرية الموارد المائية في طرطوس تشغيل المضخة الثانية في محطة ضخ عين الزبدة، بما يضمن استمرار تأمين مياه الري للأراضي الزراعية.



ويسهم تشغيل المضخة في تأمين ري 481 هكتاراً في قرى عين الزبدة والصبوحية وكرتو وناحوت وسهل الصفصافة، بالتزامن مع ذروة زراعة الخضروات الصيفية والمحاصيل التكثيفية، إضافة إلى بدء موسم سقاية أشجار الحمضيات.



وأوضح مدير الموارد المائية في طرطوس محمد محرز، في تصريح لمراسلة سانا اليوم الخميس، أن تشغيل المحرك جاء بعد الانتهاء من أعمال صيانته وإجراء الاختبارات التشغيلية اللازمة، مؤكداً أن المديرية تواصل تنفيذ الصيانة الدورية للمحطة، والتي تشمل تشحيم التجهيزات واستبدال براغي القارنة والكشف على مستويات الزيوت وأنظمة التبريد لضمان كفاءة التشغيل.



ولفت محرز إلى أن المديرية تعمل على تنفيذ مشاريع لتحسين كفاءة شبكات الري، من بينها تدعيم أعمدة الفلومات واستبدال الفلومات المهترئة بأخرى جديدة للحد من الهدر المائي، إضافة إلى إعداد الأضابير الفنية لتحويل الأقنية المكشوفة إلى مطمورة وحفر آبار داعمة في نهايات الشبكات.



من جانبه، أوضح مسؤول القناة الشرقية لسد الأبرش المهندس فراس مهنا أن أعمال الصيانة شملت إعادة لف المحرك المتضرر واستبدال براغي القارنة والمحرك، مبيناً أن قدم التجهيزات استدعى إعادة تأهيل قاعدة المحرك قبل إعادته إلى الخدمة للحفاظ على كفاءة التشغيل.



وكانت الورشات الفنية في المديرية أعادت في نيسان الماضي تأهيل ثلاثة محركات وثلاث مضخات، ضمن المحطة التي تروي أراضي زراعية في سهل عكار ضمن شبكات سد الأبرش في ريف طرطوس الجنوبي.



وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة محطات الضخ وتأمين استمرار إيصال المياه للأراضي الزراعية وفق خطة الري الصيفي.



