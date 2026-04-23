إطلاق أوركسترا طرطوس.. تجربة نوعية لإبراز المواهب والارتقاء بالمشهد الفني

طرطوس-سانا

في إطار دعم وتنشيط الحركة الفنية والموسيقية في محافظة طرطوس، شهد المسرح القومي مساء اليوم الخميس، حفل إطلاق أوركسترا طرطوس، بمشاركة نخبة من العازفين المحليين، وحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني.

انطلق الحفل عند السادسة مساءً، مقدّماً باقة من المقطوعات الموسيقية المتنوعة التي أبرزت المستوى الرفيع والمهارة العالية للعازفين، في خطوة تهدف إلى إبراز المواهب الشابة وصقلها ضمن إطار أكاديمي وفني منظم.

وأكد مؤسس وقائد الأوركسترا منار محرطم، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا المشروع يشكّل تجربة هي الأولى من نوعها في المحافظة من حيث جودة الإنتاج وروح الأداء، موضحاً أنه انطلق من شغف حقيقي بالموسيقا وجمع طاقات شابة من مختلف الأعمار في توليفة متناغمة تعكس التنوع والإبداع.

من جانبه، أشار سامر العاتكي، أحد مؤسسي الأوركسترا، إلى أن الهدف هو الارتقاء بالمشهد الثقافي في طرطوس وإحياء هويتها الفنية، مع العمل على توسيع الأوركسترا لتضم مستقبلاً نحو مئة عازف، وإدخال آلات جديدة لإغناء التجربة.

وأضاف: إن طرطوس تستحق أن تكون منارة فنية، وهذا المشروع هو الخطوة الأولى لتحقيق ذلك الطموح.

أما العازف محمود جمعة الأحمد، فاعتبر أن الأوركسترا تمثل حدثاً غير مسبوق على مستوى المحافظة، مشيداً بجهود المؤسسين والأساتذة في رفع المستوى الفني، ومؤكداً أن الشغف والعمل الجماعي هما الدافع الأساسي لتقديم تجربة موسيقية تليق بالجمهور.

ويأتي إطلاق الأوركسترا ضمن جهود تعزيز الحراك الثقافي، وخلق فضاءات إبداعية تتيح للفنانين التعبير عن طاقاتهم، إضافة إلى رفد الحركة الموسيقية بمواهب جديدة تسهم في تطويرها واستمراريتها، كما شكّل الحفل فرصة للتفاعل المباشر بين الجمهور والفنانين، ما يعزز حضور الموسيقا كعنصر فاعل في الحياة الثقافية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن تواصل أوركسترا طرطوس نشاطها خلال الفترة القادمة عبر المزيد من الحفلات والعروض الموسيقية، لترسّخ مكانتها كمنبر فني واعد وداعم للمواهب في المحافظة.