بمواهب صغيرة وشابة.. أمسية “هارموني” تضيء مسرح ثقافي طرطوس

طرطوس-سانا

شهد المركز الثقافي العربي في طرطوس أمسية بيانو بعنوان “هارموني” لمجموعة عازفين أطفال وشباب يتراوح أعمارهم ما بين 6 و21 عاماً، تضمنت مقطوعات موسيقية كلاسيكية ورومانتيكية وأخرى حديثة.

وقدّم الأطفال والشباب المشاركون في الأمسية مقطوعات بدءاً من العصر الباروكي للمؤلف الإيطالي “فيفالدي”، إلى العصر الكلاسيكي بعمل “المارش التركي” للمؤلف النمساوي موتزارت، إضافة إلى أعمال من العصر الرومانتيكي مثل مقطوعة “من أجل ألزا” للمؤلف الألماني بتهوفن، ومقطوعة من بحيرة البجع للمؤلف الروسي تشايكوفسكي، وأعمال من العصر الحديث للموسيقي صاحب الجنسية اليونانية “ياني”.

ولفتت رهف حرفوش المشرفة على تدريب الأطفال واليافعين، في تصريح لـ سانا الثقافية، أن “هارموني” أتت من الحرص على خوض هذه التجربة مع الأطفال والشباب المشاركين في هذه الأمسية، بهدف تعزيز الشغف لديهم، وإتاحة الفرصة أمامهم ليصبحوا أكثر انطلاقة ومرونة، من خلال إيصال أحاسيسهم على المسرح، ولا سيما أن خوض هذه التجربة له وقعه الخاص، وذلك بكسر الحاجز والرهبة أمامهم، وتعزيز ثقة الشباب والأطفال بأنفسهم.

وأضافت حرفوش: جسدنا من خلال الأمسية “هارموني” التناغم والانسجام، وكان هناك حرص على تجسيد هذا العنوان في الأعمال المقدمة، وإيجاد انسجام بين العصور المختلفة، وبين تراث الشعوب والموسيقا الحديثة.

وعبر الأطفال والشباب المشاركون عن فرحتهم وسعادتهم بمثل هذه التجربة، دافعهم حبهم وشغفهم بالموسيقا، التي اعتبروها رسالة محبة تهذب الروح والجسد.

وتأتي أمسية “هارموني” ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي يشهدها الحراك في محافظة طرطوس.