بدء أعمال صيانة خطوط نقل الغاز عبر السكك الحديدية في طرطوس بعد توقف لـ 14 عاماً

طرطوس-سانا

بدأت الفرق الفنية المتخصصة في فرع طرطوس للخطوط الحديدية تنفيذ أعمال إعادة تأهيل خطوط نقل الغاز وصهاريجه، في خطوة تهدف إلى إعادة تجهيزها ووضعها بالخدمة خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت وزارة النقل أن الأعمال شملت فحص الحالة الفنية للصهاريج والتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية علب المدحرجات والألجمة الآلية واليدوية، لضمان كفاءة التشغيل وفق أعلى معايير الأمان والسلامة.

وشملت الصيانة فحص صمامات التحميل والتفريغ، والتحقق من قدرتها على العمل بشكل آمن وفعال، بما يسهم في تقليل المخاطر التشغيلية ويعزز سلامة النقل.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل منظومة النقل السككي، بما يعزز جاهزية النقل للمواد الحيوية ويخفف الضغط عن وسائل النقل الأخرى التي ما تواجه غالباً تحديات لوجستية في نقل هذه المواد.

يذكر أن استئناف هذه الأعمال يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة، ويعكس التزام الجهات المعنية بضمان استمرارية الخدمات الحيوية بأعلى معايير السلامة والجودة.

