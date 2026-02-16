الرقابة والتفتيش تطلق ورشة في طرطوس لتعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية

طرطوس-سانا

نظمت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع محافظة طرطوس اليوم الإثنين في فندق طرطوس الكبير، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية” بمشاركة نخبة من الفعاليات المجتمعية والمهنية من المدينة وريفها.

وأوضح نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عصام الخليف في تصريح لمراسلة سانا أن الورشة تأتي لترسيخ أهمية ثقافة الشفافية بوصفها ركناً أساسياً في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن التعاون بين الجهات الرقابية والمجتمع يشكل عاملاً حاسماً في كشف مكامن الخلل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

بدوره بيّن مدير العلاقات العامة في الهيئة هشام الخطيب في تصريح مماثل أن الورشة تهدف إلى التعريف بدور الهيئة ومهامها واختصاصاتها، بالإضافة إلى الاستماع للمبادرات والمقترحات وتقديم إجابات عن التساؤلات المطروحة وتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع المحلي، مؤكداً أن الرقابة مسؤولية مشتركة تبدأ من المجتمع، مروراً بالهيئة بصفتها الجهة التقنية المختصة، وصولاً إلى المؤسسات العامة عبر تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية.

من جهته أكد مدير عام مؤسسة مياه الشرب في محافظة طرطوس المهندس عبدلله طاهر الحمود أن النقاشات خلال الورشة ركزت على آلية تلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين وطريقة معالجتها من قبل الجهات الخدمية، إضافة إلى وضع أطر عامة لتعزيز الشفافية في تقديم الخدمة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المعنية.

وفي ختام أعمال الورشة، أكد المشاركون أهمية الاستمرار في عقد اللقاءات الحوارية التشاركية، والعمل على تحويل التوصيات والمقترحات المطروحة إلى خطط تنفيذية.

وعقدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الـ 12 من الشهر الجاري اجتماعاً موسعاً مع عدد من الوزراء، لمناقشة علاقة الهيئة مع الوزارات والجهات العامة وبحث عدد من الملفات المرتبطة بالرقابة الداخلية والعمل الرقابي.

