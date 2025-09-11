افتتاح مهرجان “العبها صح” في مدينة طرطوس القديمة بمشاركة أكثر من 40 شركة

DSC03008 افتتاح مهرجان "العبها صح" في مدينة طرطوس القديمة بمشاركة أكثر من 40 شركة

طرطوس-سانا

افتُتح اليوم في مدينة طرطوس القديمة مهرجان “العبها صح” بمشاركة أكثر من 40 شركة من مختلف القطاعات، بهدف تقديم منتجات متنوعة بأسعار منافسة وتخفيضات خاصة للزائرين.

DSC03015 افتتاح مهرجان "العبها صح" في مدينة طرطوس القديمة بمشاركة أكثر من 40 شركة

وأوضح منظم المهرجان محمد الشالاتي، الحاصل على ماركة Apple Design لتنظيم المهرجانات والمعارض، في تصريح لمراسلة سانا أن المهرجان يوفّر احتياجات الأسرة كلها، من مواد غذائية ومنظفات وألبسة وأحذية، مع التركيز بشكل خاص على مستلزمات المدارس والقرطاسية بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى العروض المميزة والتخفيضات التي تقدمها الشركات المشاركة.

من جهته، أشار محمد الحاج، صاحب محلات “الحامد” للقرطاسية، إلى أن مشاركته تتضمن تشكيلة واسعة من اللوازم المدرسية بكميات كبيرة وجودة مناسبة وبأسعار تناسب مختلف شرائح المجتمع، مشيداً بالإقبال الجيد للزائرين في اليوم الأول من المهرجان.

DSC03023 افتتاح مهرجان "العبها صح" في مدينة طرطوس القديمة بمشاركة أكثر من 40 شركة

كما عبّر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لانخفاض الأسعار مقارنة بالأسواق، حيث أكد وجدي علي أن المعروضات تتميز بجودة عالية، خصوصاً القرطاسية والمستلزمات المدرسية.

وحضر الافتتاح معاون محافظ طرطوس سامي الزخ ورئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة.

ويستمر المهرجان حتى الـ 17 من أيلول، حيث تُفتح أبوابه يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى منتصف الليل.

DSC03027 افتتاح مهرجان "العبها صح" في مدينة طرطوس القديمة بمشاركة أكثر من 40 شركة
DSC03036 افتتاح مهرجان "العبها صح" في مدينة طرطوس القديمة بمشاركة أكثر من 40 شركة
