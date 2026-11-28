ريف دمشق-سانا

ناقشت ورشة عمل تحضيرية لمجموعة العمل الفنية المعنية بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، عُقدت في المركز الوطني للسياسات الزراعية بريف دمشق، استكمال التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لإطلاق الأنشطة الميدانية والتحليلية للمشروع، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من الأول إلى السابع عشر من كانون الأول المقبل، تمهيداً لإصدار التقرير الوطني حول واقع الأمن الغذائي في سوريا قبل نهاية العام الجاري.

وشارك في الورشة وفد من وحدة الدعم العالمي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، قادماً من إيطاليا، ضم خوسيه لوبيز وسيرجيو ريجي، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارات الزراعة، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والطاقة، والصحة، والإدارة المحلية والبيئة، وهيئة التخطيط والإحصاء، والهيئة العامة للمنافذ والجمارك.

معلومات موثوقة تساعد صناع القرار

ذكرت وزارة الزراعة، عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن منهجية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، التي اعتمدتها الوزارة، تُعد معياراً عالمياً لتحديد شدة انعدام الأمن الغذائي وحجمه، من خلال تحليل الأدلة والبيانات المتاحة والتوافق الفني بين الجهات المشاركة، بما يوفر معلومات موثوقة تساعد صناع القرار والمنظمات المعنية في تحديد أولويات التدخلات الإنسانية والتنموية وتوجيهها.

وبيّنت الوزارة أن الورشة تأتي استكمالاً لسلسلة اجتماعات تنسيقية عقدتها مجموعة العمل الفنية برئاسة مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية في وزارة الزراعة، هايل ريحان، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، وبالتنسيق مع هيئة التخطيط والإحصاء.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماعات أسفرت عن تشكيل فرق عمل فنية متخصصة تضم خبراء وممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية والمنظمات الدولية، بهدف تنسيق جمع البيانات وتحليلها والتحقق من دقتها وشموليتها، وصولاً إلى إعداد تقرير وطني يعكس واقع الأمن الغذائي في سوريا، ويدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.

يشار إلى أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) مبادرة عالمية تشمل 21 منظمة ومؤسسة دولية، وهيئات بحثية وإقليمية، وتهدف إلى تعزيز تحليل الأمن الغذائي والتغذية وتوفير بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات، ويسهم في توحيد مؤشرات الأمن الغذائي وتمكين الحكومات والمنظمات الدولية من تطوير سياسات فعالة وضمان استجابة أفضل للأزمات الغذائية حول العالم.