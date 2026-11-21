ريف دمشق-سانا
نظّمت مؤسسة إنسانيون للإغاثة والتنمية، يوم السبت، فعالية ترفيهية وتوعوية للأطفال في حديقة الزهراوي بمدينة حرستا، احتفاءً باليوم العالمي للطفل، وذلك بالتعاون مع مجلس المدينة، ومشاركة نحو 100 طفل.
وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية وأنشطة الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب أنشطة لتنمية التركيز لدى الأطفال، وفقرات توعية صحية حول النظافة الشخصية، جرى خلالها توزيع الصابون والمنشورات التوعوية، إضافة إلى تقديم الهدايا للأطفال.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة إنسانيون للإغاثة والتنمية عبد الرحمن أحمد حسين، في تصريح لـ سانا، أن هدف الفعالية توفير مساحة آمنة للأطفال للمشاركة في أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتعلم والتوعية، وهي تأتي ضمن أنشطة مشروع “أمان للحماية” الذي تنفذه المؤسسة، ويستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأشار حسين إلى أن الفعالية تسعى إلى تعزيز حقوق الطفل والتأكيد على التزام الجهات العاملة في سوريا بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل في مختلف أنشطتها وبرامجها، لافتاً إلى أهمية الاهتمام بالأطفال باعتبارهم حجر الأساس في بناء مستقبل سوريا.
وتندرج هذه الفعالية ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأطفال، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، وتوفير بيئة تراعي احتياجاتهم، ولا سيما الأطفال الأيتام والأطفال من ذوي الإعاقة.