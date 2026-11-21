ريف دمشق-سانا‏

نظّمت مؤسسة إنسانيون للإغاثة والتنمية، يوم السبت، فعالية ترفيهية وتوعوية للأطفال في ‏حديقة الزهراوي بمدينة حرستا، احتفاءً باليوم العالمي للطفل، وذلك بالتعاون مع مجلس المدينة، ‏ومشاركة نحو 100 طفل.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية وأنشطة الدعم النفسي والاجتماعي، ‏إلى جانب أنشطة لتنمية التركيز لدى الأطفال، وفقرات توعية صحية حول النظافة الشخصية، ‏جرى خلالها توزيع الصابون والمنشورات التوعوية، إضافة إلى تقديم الهدايا للأطفال.‏

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة إنسانيون للإغاثة والتنمية عبد الرحمن أحمد حسين، في ‏تصريح لـ سانا، أن هدف الفعالية توفير مساحة آمنة للأطفال للمشاركة في أنشطة متنوعة تجمع ‏بين الترفيه والتعلم والتوعية، وهي تأتي ضمن أنشطة مشروع “أمان للحماية” الذي تنفذه ‏المؤسسة، ويستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.‏

وأشار حسين إلى أن الفعالية تسعى إلى تعزيز حقوق الطفل والتأكيد على التزام الجهات العاملة ‏في سوريا بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل في مختلف أنشطتها وبرامجها، لافتاً إلى أهمية الاهتمام ‏بالأطفال باعتبارهم حجر الأساس في بناء مستقبل سوريا.‏

وتندرج هذه الفعالية ضمن الجهود الرامية إلى دعم الأطفال، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة ‏المجتمعية، وتوفير بيئة تراعي احتياجاتهم، ولا سيما الأطفال الأيتام والأطفال من ذوي الإعاقة.‏