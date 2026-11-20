ريف دمشق-سانا

تواصل محافظة ريف دمشق تنفيذ حملة “ريفنا أخضر”، حيث جرت اليوم الجمعة زراعة 20 شجرة مثمرة في حديقة مسجد “سيدنا أبي سليمان الداراني” بمدينة داريا، حيث تتضمن خطة الحملة زراعة أكثر من 500 ألف شجرة في المحافظة، بهدف تعزيز الغطاء النباتي وتوسيع المساحات الخضراء.

وأوضح وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري في تصريح لـ سانا، أن زراعة الأشجار تحمل معاني الحياة والتجدد والعطاء، وتشكل رسالة أمل في مرحلة إعادة بناء سوريا، مؤكداً أهمية مواصلة أنشطة التشجير وخدمة المجتمع.

الأوقاف تسهم بزراعة 3 آلاف شجرة

وأشار مدير أوقاف ريف دمشق رفاعة عبد الوهاب إلى أن المديرية تشارك في الحملة عبر زراعة نحو 3 آلاف شجرة مثمرة في حدائق المساجد والمدارس الشرعية، بما يسهم في توسيع المساحات الخضراء، ويشكل انطلاقة لأنشطة المديرية في مجال التشجير.

وكانت محافظة ريف دمشق أطلقت المرحلة الأولى من حملة “ريفنا أخضر” في كانون الأول 2025، بهدف زراعة غراس حراجية ‏ومثمرة في ‏مختلف مناطق المحافظة، وإعادة تأهيل المواقع المتضررة وتعزيز الغطاء النباتي‎.‎