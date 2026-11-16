مشروع خدمي جديد في الضمير بريف دمشق لتحسين واقع الصرف الصحي

ريف دمشق-سانا



بدأ مجلس مدينة الضمير بريف دمشق اليوم الإثنين، تنفيذ مشروع خط صرف صحي جديد بطول 650 متراً في حي الزورة الجنوبية، بهدف تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المنطقة، وخدمة عدد من الأحياء السكنية.



وأوضح رئيس مجلس مدينة الضمير محمد سليمان جيرودية،في تصريح لـ سانا، أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 30 يوماً، ويتضمن أعمال حفر ومد خطوط الصرف الصحي، مشيراً إلى أن المشروع يُنفذ بتمويل من الموازنة المستقلة لمحافظة ريف دمشق، بعد مطالبات متكررة لتأمين التمويل اللازم له.



وبيّن جيرودية، أن المشروع يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي وتلبية احتياجات الأهالي في حي الزورة الجنوبية، والحد من المشكلات الخدمية المرتبطة بشبكة الصرف الصحي في المنطقة.



وتندرج الأعمال ضمن جهود تحسين البنية التحتية في مدينة الضمير، وتطوير خدمات الصرف الصحي بما يلبي احتياجات الأهالي.

