حملة للتبرع بالدم في بلدة مديرا بريف دمشق لرفد بنوك الدم بالوحدات

ريف دمشق-سانا
نفذت مجموعة “هذه حياتي التطوعية” اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم في المركز الصحي ببلدة مديرا في ريف دمشق، بهدف دعم مخزون بنوك الدم بالوحدات اللازمة، وتأمين احتياجات المشافي والمراكز الصحية والمرضى والحالات الإسعافية.
وأوضح عضو إدارة الفريق الطبي في المجموعة، عامر المحملجي، لـ سانا، أن الفريق يواصل تنظيم حملات التبرع بالدم منذ بداية التحرير، بالتنسيق مع مديرية صحة ريف دمشق والهلال الأحمر والدفاع المدني، وشملت مبادراته بنك الدم ومدينة الرحيبة وعدداً من القرى والبلدات، مشيراً إلى التفاعل الإيجابي من أهالي مديرا مع حملة اليوم.
ودعا المحملجي المواطنين إلى المشاركة في التبرع الطوعي عند استيفاء الشروط الصحية، سواء عبر الحملات الميدانية أو بالتوجه إلى مراكز بنوك الدم، لضمان رفد مخزونها بصورة دورية ومستمرة.
وأكد عدد من المتبرعين أن التبرع بالدم مسؤولية إنسانية ووطنية تسهم في إنقاذ حياة المرضى ومساعدة المحتاجين، مشددين على أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وتأتي الحملة ضمن جهود متواصلة لدعم القطاع الصحي، بعد حملة مماثلة نظمتها مديرية صحة ريف دمشق مؤخراً بالتعاون مع الجهات المعنية في بلدة زملكا، بهدف تأمين احتياجات بنوك الدم والمرافق الصحية.