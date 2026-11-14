حملة للتبرع بالدم في بلدة مديرا بريف دمشق لرفد بنوك الدم بالوحدات

ريف دمشق-سانا‏

نفذت مجموعة “هذه حياتي التطوعية” اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم في المركز الصحي ‏ببلدة مديرا في ريف دمشق، بهدف دعم مخزون بنوك الدم بالوحدات اللازمة، وتأمين ‏احتياجات المشافي والمراكز الصحية والمرضى والحالات الإسعافية.‏

وأوضح عضو إدارة الفريق الطبي في المجموعة، عامر المحملجي، لـ سانا، أن الفريق ‏يواصل تنظيم حملات التبرع بالدم منذ بداية التحرير، بالتنسيق مع مديرية صحة ريف ‏دمشق والهلال الأحمر والدفاع المدني، وشملت مبادراته بنك الدم ومدينة الرحيبة وعدداً ‏من القرى والبلدات، مشيراً إلى التفاعل الإيجابي من أهالي مديرا مع حملة اليوم.

ودعا المحملجي المواطنين إلى المشاركة في التبرع الطوعي عند استيفاء الشروط ‏الصحية، سواء عبر الحملات الميدانية أو بالتوجه إلى مراكز بنوك الدم، لضمان رفد ‏مخزونها بصورة دورية ومستمرة.

وأكد عدد من المتبرعين أن التبرع بالدم مسؤولية إنسانية ووطنية تسهم في إنقاذ حياة ‏المرضى ومساعدة المحتاجين، مشددين على أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي وتعزيز ‏المشاركة المجتمعية.

وتأتي الحملة ضمن جهود متواصلة لدعم القطاع الصحي، بعد حملة مماثلة نظمتها ‏مديرية صحة ريف دمشق مؤخراً بالتعاون مع الجهات المعنية في بلدة زملكا، بهدف ‏تأمين احتياجات بنوك الدم والمرافق الصحية.