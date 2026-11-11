بدء استقبال اعتراضات الأهالي وملاحظاتهم على المخطط التنظيمي لمدينة دوما

ريف دمشق-سانا

بدأ المجلس المحلي في مدينة دوما بريف دمشق اليوم الأربعاء، استقبال اعتراضات الأهالي وملاحظاتهم على المخطط التنظيمي العام للمدينة الصادر عام 2011، بعد إيداعه في بهو الوحدة الإدارية وإتاحة الاطلاع عليه، وذلك ضمن مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان الذي نُشر مساء أمس، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بإلغائه والانتقال إلى مخطط تنظيمي جديد.

وأوضح رئيس المجلس المحلي في مدينة دوما الدكتور المهندس محمد طه في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة عرض المخطط التنظيمي الحالي تأتي لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليه وتسجيل اعتراضاتهم، ما يسهم في جمع آرائهم وتوثيق ملاحظاتهم وفق الأصول القانونية.

وأشار طه إلى أن المخطط الصادر عام 2011 لم يعد يلبي احتياجات المدينة الحالية ولا يواكب متطلبات تطورها العمراني والسكاني والخدمي، لافتاً إلى أن المخطط الجديد الذي أعده المجلس المحلي يتضمن معالجة عدد من الثغرات، أبرزها زيادة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتطوير الارتفاعات الطابقية، وتحسين عامل الاستثمار العمراني، إلى جانب إيجاد حلول مرورية حديثة وتأمين مواقف للسيارات، ومراعاة واقع الأسواق والتجمعات التجارية واحتياجاتها.

ودعا طه أهالي المدينة إلى الاطلاع على المخطط المعروض وتقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم إلى ديوان المجلس المحلي خلال أوقات الدوام الرسمي وضمن المهلة المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان، مؤكداً أهمية مشاركة المواطنين في هذه المرحلة للوصول إلى مخطط تنظيمي يلبي احتياجات المدينة وسكانها.

وكان مجلس مدينة دوما أعلن أمس وضع المخطط التنظيمي في بهو الوحدة الإدارية لمدينة دوما للاطلاع عليه، واستقبال الاعتراضات لمدة 30 يوماً، وتقديم طلبات الاعتراض إلى ديوان مجلس المدينة خلال أوقات الدوام الرسمي.