وفاة شخص وإصابة 11 آخرين جراء حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي

ريف دمشق-سانا

توفي شخص، وأصيب 11 آخرون، جراء حادث سير ناجم عن تصادم باص لنقل موظفي إحدى الشركات الخاصة مع سيارة، مساء اليوم الأربعاء على طريق مطار دمشق الدولي.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام بأن فرقه في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق استجابت للحادث، بمشاركة ثلاثة مراكز عمليات، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، وعملت على إخلائهم من الحافلة، ونقلهم إلى مشفى ابن زايد.

وكان شخصان توفيا، وأصيب 17 آخرون، جراء 16 حادث سير وقعت أمس الثلاثاء في مناطق مختلفة من سوريا، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.