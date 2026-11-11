الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وفاة شخص وإصابة 11 آخرين جراء حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وفاة شخص وإصابة 11 آخرين جراء حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي

IMG 20261111 200453 812 وفاة شخص وإصابة 11 آخرين جراء حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي
فرق الدفاع المدني تستجيب لحادث سير على طريق مطار دمشق الدولي-ريف دمشق-11-11-2026-سانا

ريف دمشق-سانا

توفي شخص، وأصيب 11 آخرون، جراء حادث سير ناجم عن تصادم باص لنقل موظفي إحدى الشركات الخاصة مع سيارة، مساء اليوم الأربعاء على طريق مطار دمشق الدولي.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام بأن فرقه في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق استجابت للحادث، بمشاركة ثلاثة مراكز عمليات، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، وعملت على إخلائهم من الحافلة، ونقلهم إلى مشفى ابن زايد.

وكان شخصان توفيا، وأصيب 17 آخرون، جراء 16 حادث سير وقعت أمس الثلاثاء في مناطق مختلفة من سوريا، واستجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

IMG 20261111 200453 276 وفاة شخص وإصابة 11 آخرين جراء حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي
IMG 20261111 200453 328 وفاة شخص وإصابة 11 آخرين جراء حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي
IMG 20261111 200453 426 وفاة شخص وإصابة 11 آخرين جراء حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي
انتهاء عمليات التقييم الإشعاعي في حقل العزبة بدير الزور
الإدارة المحلية والبيئة تحدد مهام وصلاحيات مديرياتها المستحدثة في سوريا
محافظ إدلب يبحث مع مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية الجهود المشتركة لتنظيم العمل السياسي بالمحافظة
التنمية الإدارية تصدر لائحة بأسماء المفصولين تعسفياً من وزارة النقل وتدعوهم للعودة
الحكم بإعدام عبد الناصر براقي بعد ثبوت مسؤوليته عن جرائم ‌‏جسيمة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار