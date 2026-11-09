المصالح العقارية في عربين تفتتح مكتباً في زملكا لاستقبال طلبات مالكي العقارات



ريف دمشق- سانا



افتتحت مديرية المصالح العقارية في مركز عربين، بالتعاون مع المجلس المحلي في بلدة زملكا بريف دمشق، اليوم الإثنين، مكتباً لاستقبال طلبات المواطنين من مالكي العقارات، بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في إطار تنفيذ قرارات إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة في المنطقة.



وأوضح رئيس المجلس المحلي في بلدة زملكا ثائر إدريس، في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المكتب داخل مبنى المجلس المحلي يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العقارية وتوفير الوقت والجهد عليهم، بدلاً من اضطرارهم إلى مراجعة مركز المصالح العقارية في عربين، مبيناً أن المكتب جُهّز بالتعاون مع مديرية المصالح العقارية لاستقبال الطلبات ومتابعتها.

وأشار إدريس إلى أن المكتب يضم موظفاً موفداً من مديرية المصالح العقارية، إضافة إلى موظف مختص بتعبئة الطلبات وفق الأصول القانونية، لافتاً إلى أن منظمة المجلس النرويجي للاجئين (NRC) تتولى تغطية نفقات الطلبات بالتنسيق مع مديرية المصالح العقارية، على أن يُحدد مدى استفادة كل حالة من الدعم بعد إجراء التقييم اللازم، بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية عن المواطنين.





وبيّن أن المكتب يستقبل الطلبات حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ما يتيح لأصحاب العقارات الاطلاع على الإجراءات وتقديم طلباتهم ومتابعتها من البلدة.



وكانت مديرية المصالح العقارية في ريف دمشق أعلنت، صدور قرارات إعادة التكوين الإداري للصحائف العقارية التالفة في بلدة زملكا بمنطقة عربين، وحددت الفترة المخصصة لتقديم الاستئناف أمام محكمة بداية محل العقار من السادس من تشرين الثاني الجاري ولغاية الحادي والعشرين منه، كما أتاحت الاطلاع على القرارات والجداول من خلال دائرة المصالح العقارية في عربين أو مجلس مدينة زملكا، إضافة إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

