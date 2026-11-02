الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة

ريف دمشق-سانا
باشرت لجنة التنمية المحلية في مدينة الرحيبة، بالتعاون مع المجتمع المحلي ومديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق، اليوم الإثنين، أعمال تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة، بهدف تسهيل تنقل الأهالي والمركبات وتحسين الوصول إلى التجمعات السكنية والمزارع والمنشآت الإنتاجية.
وأوضح رئيس مجلس مدينة الرحيبة رضوان عودة، لـ سانا، أن المرحلة الأولى تشمل إصلاح وتسوية ألف متر طولي بعرض ستة أمتار وسماكة 15 سنتيمتراً، تمهيداً لتزفيته، مبيناً أن مديرية الخدمات الفنية قدمت مادة الزفت اللازمة بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وأشار عودة إلى أن المشروع يلبي حاجة الأهالي إلى تحسين الطريق قبل حلول الشتاء، بعد معاناتهم من الأتربة والحفر وتجمع المياه، لافتاً إلى إنجاز تعبيد 700 متر من طريق آخر خلال الأسبوعين الماضيين، بعرض عشرة أمتار وسماكة 15 سنتيمتراً، لتسهيل الوصول إلى المشاريع الواقعة على امتداده.
من جانبه، أوضح إسماعيل الشريدي، من أهالي الرحيبة، أن سوء حالة الطريق كان يعيق حركة السكان، ولا سيما الطلاب المتوجهين إلى مدارسهم، مؤكداً أن تأهيله سيسهل التنقل ويحسن الواقع الخدمي في المنطقة.
وتأتي هذه الأعمال في إطار التعاون بين الجهات المحلية والمجتمع المحلي لتحسين الطرق الزراعية والخدمية ودعم حركة المواطنين والأنشطة الإنتاجية.