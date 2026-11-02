الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة

ريف دمشق-سانا‏

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‏ باشرت لجنة التنمية المحلية في مدينة الرحيبة، بالتعاون مع المجتمع المحلي ‏ومديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق، اليوم الإثنين، أعمال تأهيل ‏طريق زراعي شرقي المدينة، بهدف تسهيل تنقل الأهالي والمركبات ‏وتحسين الوصول إلى التجمعات السكنية والمزارع والمنشآت الإنتاجية.‏

وأوضح رئيس مجلس مدينة الرحيبة رضوان عودة، لـ سانا، أن المرحلة ‏الأولى تشمل إصلاح وتسوية ألف متر طولي بعرض ستة أمتار وسماكة 15 ‏سنتيمتراً، تمهيداً لتزفيته، مبيناً أن مديرية الخدمات الفنية قدمت مادة الزفت ‏اللازمة بالتعاون مع المجتمع المحلي.‏

‏ وأشار عودة إلى أن المشروع يلبي حاجة الأهالي إلى تحسين الطريق قبل ‏حلول الشتاء، بعد معاناتهم من الأتربة والحفر وتجمع المياه، لافتاً إلى إنجاز ‏تعبيد 700 متر من طريق آخر خلال الأسبوعين الماضيين، بعرض عشرة ‏أمتار وسماكة 15 سنتيمتراً، لتسهيل الوصول إلى المشاريع الواقعة على ‏امتداده.‏

من جانبه، أوضح إسماعيل الشريدي، من أهالي الرحيبة، أن سوء حالة ‏الطريق كان يعيق حركة السكان، ولا سيما الطلاب المتوجهين إلى مدارسهم، ‏مؤكداً أن تأهيله سيسهل التنقل ويحسن الواقع الخدمي في المنطقة. ‏



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‏ وتأتي هذه الأعمال في إطار التعاون بين الجهات المحلية والمجتمع المحلي ‏لتحسين الطرق الزراعية والخدمية ودعم حركة المواطنين والأنشطة ‏الإنتاجية.‏