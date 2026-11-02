الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة

O09A4140 الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة
أعمال تأهيل ‏طريق زراعي في الرحيبة-ريف دمشق-سانا

ريف دمشق-سانا‏
‏ ‏
‏ باشرت لجنة التنمية المحلية في مدينة الرحيبة، بالتعاون مع المجتمع المحلي ‏ومديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق، اليوم الإثنين، أعمال تأهيل ‏طريق زراعي شرقي المدينة، بهدف تسهيل تنقل الأهالي والمركبات ‏وتحسين الوصول إلى التجمعات السكنية والمزارع والمنشآت الإنتاجية.‏

O09A4093 الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة

وأوضح رئيس مجلس مدينة الرحيبة رضوان عودة، لـ سانا، أن المرحلة ‏الأولى تشمل إصلاح وتسوية ألف متر طولي بعرض ستة أمتار وسماكة 15 ‏سنتيمتراً، تمهيداً لتزفيته، مبيناً أن مديرية الخدمات الفنية قدمت مادة الزفت ‏اللازمة بالتعاون مع المجتمع المحلي.‏

‏ وأشار عودة إلى أن المشروع يلبي حاجة الأهالي إلى تحسين الطريق قبل ‏حلول الشتاء، بعد معاناتهم من الأتربة والحفر وتجمع المياه، لافتاً إلى إنجاز ‏تعبيد 700 متر من طريق آخر خلال الأسبوعين الماضيين، بعرض عشرة ‏أمتار وسماكة 15 سنتيمتراً، لتسهيل الوصول إلى المشاريع الواقعة على ‏امتداده.‏

O09A4105 الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة

من جانبه، أوضح إسماعيل الشريدي، من أهالي الرحيبة، أن سوء حالة ‏الطريق كان يعيق حركة السكان، ولا سيما الطلاب المتوجهين إلى مدارسهم، ‏مؤكداً أن تأهيله سيسهل التنقل ويحسن الواقع الخدمي في المنطقة. ‏


‏ ‏
‏ وتأتي هذه الأعمال في إطار التعاون بين الجهات المحلية والمجتمع المحلي ‏لتحسين الطرق الزراعية والخدمية ودعم حركة المواطنين والأنشطة ‏الإنتاجية.‏

O09A4113 الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة
O09A4136 الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة
O09A4147 الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة
O09A4151 الرحيبة بريف دمشق تبدأ تأهيل طريق زراعي شرقي المدينة
صحة الحسكة تدعو العاملين المفصولين لأسباب ثورية لاستكمال ثبوتيات عودتهم إلى العمل
الموارد المائية في حمص تضع مشروعات منطقة تلكلخ ‏في الخدمة لري 5500 هكتار
وفد من الشؤون السياسية يزور كنائس عدة في حمص
الأشغال العامة تبدأ تأهيل جسر الرقة القديم تمهيداً لإعادته إلى الخدمة خلال أسابيع
إتلاف قذيفة من مخلفات الحرب في منطقة حيوية بين زملكا والمتحلق ‏الجنوبي بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار