‏”شتانا أدفى”.. مبادرة لتوفير الملابس للعائلات في الرحيبة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

تتيح مبادرة “شتانا أدفى”، التي أطلقتها مديرية التنمية المحلية في محافظة ‌‏ريف دمشق بمدينة الرحيبة، للعائلات الأكثر احتياجاً اختيار ما يناسبها من ‌‏الملابس الشتوية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنها.‏

وتستمر المبادرة أسبوعاً، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الخامسة ‌‏مساءً، على أن تنتقل لاحقاً إلى مناطق أخرى، بينها القطيفة ومعضمية الشام.‏

مساعدات تراعي الاحتياجات الفعلية

وأوضحت مديرة لجنة التنمية المحلية في الرحيبة تبارك طيارة، ‏لـ سانا ‏اليوم الإثنين، أن المبادرة تستهدف العائلات محدودة الدخل، مع ‏إعطاء ‏الأولوية للأطفال وكبار السن، مشيرة إلى أن اختيار المستفيدين جاء ‏بعد ‏دراسة أوضاعهم المعيشية واحتياجاتهم.‏

من جهتها، بيّنت ممثلة الفريق المشرف على الحملة رؤى زرزر، أن الملابس ‌‏جُمعت من تبرعات المساهمين، وفرزت وصنفت، ونظفت القطع المستعملة ‌‏منها وكويت ورتبت، فيما صنفت الملابس الجديدة بحسب الأنواع ‌‏والمقاسات، وتشكل نحو 80 بالمئة من إجمالي الملابس المتوافرة.‏

وأضافت، أن الفريق ينظم دخول الأسر وحركتها داخل الحملة، بما يسهل ‌‏اختيار احتياجاتها ويحد من الازدحام، مع الحفاظ على خصوصية ‏المستفيدين.‏

تخفيف الأعباء الشتوية

وأشارت المستفيدة ريتاج الشيخ إلى أن المبادرة ساعدتها على تأمين ملابس ‌‏لها ولأطفالها، بينها قطع جديدة، ما خفف الأعباء المالية المترتبة على تلبية ‌‏احتياجات الأسرة، معربة عن أملها في استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها ‌‏لتشمل مزيداً من العائلات.‏

وتسهم المبادرة في تعزيز التكافل المجتمعي، عبر جمع التبرعات وإتاحتها ‌‏للأسر الأكثر احتياجاً، بما يساعدها على تأمين مستلزماتها الشتوية.‏