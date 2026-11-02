‏”شتانا أدفى”.. مبادرة لتوفير الملابس للعائلات في الرحيبة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
تتيح مبادرة “شتانا أدفى”، التي أطلقتها مديرية التنمية المحلية في محافظة ريف دمشق بمدينة الرحيبة، للعائلات الأكثر احتياجاً اختيار ما يناسبها من الملابس الشتوية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عنها.
وتستمر المبادرة أسبوعاً، من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، على أن تنتقل لاحقاً إلى مناطق أخرى، بينها القطيفة ومعضمية الشام.
مساعدات تراعي الاحتياجات الفعلية
وأوضحت مديرة لجنة التنمية المحلية في الرحيبة تبارك طيارة، لـ سانا اليوم الإثنين، أن المبادرة تستهدف العائلات محدودة الدخل، مع إعطاء الأولوية للأطفال وكبار السن، مشيرة إلى أن اختيار المستفيدين جاء بعد دراسة أوضاعهم المعيشية واحتياجاتهم.
من جهتها، بيّنت ممثلة الفريق المشرف على الحملة رؤى زرزر، أن الملابس جُمعت من تبرعات المساهمين، وفرزت وصنفت، ونظفت القطع المستعملة منها وكويت ورتبت، فيما صنفت الملابس الجديدة بحسب الأنواع والمقاسات، وتشكل نحو 80 بالمئة من إجمالي الملابس المتوافرة.
وأضافت، أن الفريق ينظم دخول الأسر وحركتها داخل الحملة، بما يسهل اختيار احتياجاتها ويحد من الازدحام، مع الحفاظ على خصوصية المستفيدين.
تخفيف الأعباء الشتوية
وأشارت المستفيدة ريتاج الشيخ إلى أن المبادرة ساعدتها على تأمين ملابس لها ولأطفالها، بينها قطع جديدة، ما خفف الأعباء المالية المترتبة على تلبية احتياجات الأسرة، معربة عن أملها في استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل مزيداً من العائلات.
وتسهم المبادرة في تعزيز التكافل المجتمعي، عبر جمع التبرعات وإتاحتها للأسر الأكثر احتياجاً، بما يساعدها على تأمين مستلزماتها الشتوية.