الانتهاء من أعمال ترحيل نحو 3000 متر مكعب من الأنقاض في زملكا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
أنهت منظمة أورنج بالتعاون مع المجلس المحلي في مدينة زملكا بمحافظة ريف دمشق اليوم الأربعاء، أعمال إزالة وترحيل الأنقاض من عدد من الأحياء السكنية والطرق ومحيط المدارس، وذلك ضمن مشروع “النقد مقابل العمل”، بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي، وتسهيل حركة المواطنين، وتعزيز جهود التعافي المبكر وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى المدينة.
وأوضح المشرف على المشروع في بلدية زملكا ياسر سليمان في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع الذي انطلقت أعماله الخميس الماضي وصل اليوم إلى محطته الأخيرة باستكمال إزالة الأنقاض من المواقع المستهدفة، مبيناً أن الأعمال شملت مناطق المزرعة وموقف الاتحاد ومحيط المدرسة الثانوية الوحيدة في المدينة.
كميات الأنقاض بلغت نحو 3000 متر مكعب
أشار سليمان إلى أن كميات الأنقاض والركام التي أزيلت بلغت نحو 3000 متر مكعب، ما يسهم في فتح الطرقات العامة أمام المدنيين، وتحسين الظروف المحيطة بالمرافق التعليمية، معرباً عن شكره لمنظمة أورنج وجميع العاملين في المشروع على جهودهم في إنجاز هذا العمل الخدمي.
من جهته أوضح مسؤول المشروع في منظمة أورنج مدحت كنعان حميدي في تصريح مماثل، أن تنفيذ المشروع تم بدعم وتمويل من منظمة “WHH ـ Welthungerhilfe Middle East”، وبالتنسيق مع المجلس المحلي لمدينة زملكا، لافتاً إلى أن الأعمال استهدفت المناطق السكنية ومحيط المدرسة الثانوية الوحيدة في المدينة، نظراً لما كان يشكله تراكم الأنقاض من مخاطر على سلامة المدنيين والطلاب.
إزالة الأنقاض تسهم في تحسين البيئة العامة
لفت حميدي إلى أن إزالة الأنقاض تسهم في تحسين البيئة العامة وتسهيل الوصول إلى المرافق الحيوية، وتشجيع عودة النازحين إلى مدينتهم، مبيناً أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها منظمة أورنج في عدد من المحافظات لدعم جهود التعافي المبكر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروع “فرص يقودها المجتمع من أجل الصمود والتمكين” الممول من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية “BMZ” بالشراكة مع منظمة (Welthungerhilfe Middle East - WHH)، بهدف دعم جهود التعافي المبكر وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات.