الانتهاء من أعمال ترحيل نحو 3000 متر مكعب من الأنقاض في زملكا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

أنهت منظمة أورنج بالتعاون مع المجلس المحلي في مدينة زملكا بمحافظة ريف دمشق اليوم الأربعاء، ‏أعمال إزالة وترحيل الأنقاض من عدد من الأحياء السكنية والطرق ومحيط المدارس، وذلك ضمن ‏مشروع “النقد مقابل العمل”، بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي، وتسهيل حركة المواطنين، وتعزيز ‏جهود التعافي المبكر وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى المدينة.‏

وأوضح المشرف على المشروع في بلدية زملكا ياسر سليمان في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع الذي ‏انطلقت أعماله الخميس الماضي وصل اليوم إلى محطته الأخيرة باستكمال إزالة الأنقاض من المواقع ‏المستهدفة، مبيناً أن الأعمال شملت مناطق المزرعة وموقف الاتحاد ومحيط المدرسة الثانوية الوحيدة ‏في المدينة.‏

كميات الأنقاض بلغت نحو 3000 متر مكعب ‏

أشار سليمان إلى أن كميات الأنقاض والركام التي أزيلت بلغت نحو 3000 متر مكعب، ما يسهم في فتح ‏الطرقات العامة أمام المدنيين، وتحسين الظروف المحيطة بالمرافق التعليمية، معرباً عن شكره لمنظمة ‏أورنج وجميع العاملين في المشروع على جهودهم في إنجاز هذا العمل الخدمي.‏

من جهته أوضح مسؤول المشروع في منظمة أورنج مدحت كنعان حميدي في تصريح مماثل، أن تنفيذ ‏المشروع تم بدعم وتمويل من منظمة “‏WHH‏ ـ ‏Welthungerhilfe Middle East‏”، وبالتنسيق مع ‏المجلس المحلي لمدينة زملكا، لافتاً إلى أن الأعمال استهدفت المناطق السكنية ومحيط المدرسة الثانوية ‏الوحيدة في المدينة، نظراً لما كان يشكله تراكم الأنقاض من مخاطر على سلامة المدنيين والطلاب.‏

إزالة الأنقاض تسهم في تحسين البيئة العامة ‏

لفت حميدي إلى أن إزالة الأنقاض تسهم في تحسين البيئة العامة وتسهيل الوصول إلى المرافق الحيوية، ‏وتشجيع عودة النازحين إلى مدينتهم، مبيناً أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها ‏منظمة أورنج في عدد من المحافظات لدعم جهود التعافي المبكر وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.‏

وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروع “فرص يقودها المجتمع من أجل الصمود والتمكين” الممول من وزارة ‏التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية “‏BMZ‏” بالشراكة مع منظمة (‏Welthungerhilfe Middle East ‌‎- WHH‏)، بهدف دعم جهود التعافي المبكر وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات.‏