الصحة تعيد افتتاح قسم العناية المشددة في مشفى جيرود وتدخل جهاز طبقي محوري بالخدمة

ريف دمشق-سانا

أعادت مديرية الصحة في ريف دمشق افتتاح قسم العناية المشددة في مشفى جيرود الوطني بريف دمشق، بعد توقف دام 14 عاماً، بالتزامن مع إدخال جهاز طبقي محوري إلى المشفى، في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع الصحي وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح مدير مشفى جيرود الوطني بسام أبو حمدة، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن جهاز الطبقي المحوري يخضع حالياً للتجربة، وبدأ باستقبال المرضى لإجراء التصوير دون حقن، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية المتوقعة للجهاز تتراوح بين 20 و25 مريضاً يومياً، وفق توصيات الشركة المشرفة على تركيبه، بما يضمن استمرارية عمله والمحافظة عليه.

وبيّن أبو حمدة أن التصوير بالجهاز يُجرى مجاناً، مشيراً إلى أن استقبال المرضى يتم بالتنسيق مع قسم الأشعة والأطباء، وتُحدد المواعيد وفقاً للحاجة والإمكانات المتاحة، على أن تُستكمل لاحقاً الإجراءات اللازمة لإجراء التصوير مع الحقن.

ولفت إلى أن المشفى يضم أقسام الجراحة العامة والعظمية والداخلية والنسائية والتوليد، إضافة إلى قسم غسيل الكلى الذي يقدم خدماته مجاناً، ويضم حالياً خمسة أسرّة، مع إمكانية زيادة العدد إلى سبعة. وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمشفى تتراوح بين 25 و30 سريراً، فيما لم يُفعّل قسم الأطفال حتى الآن بسبب نقص الكادر اللازم.

من جهته، أوضح اختصاصي العصبية ورئيس قسم العناية المشددة والإسعاف في المشفى الدكتور معاذ الشيخ، أن القسم مجهز حالياً لاستقبال مريضين، مع إمكانية توسيعه مستقبلاً وإضافة سرير وتجهيزات أخرى وفقاً للإمكانات المتاحة، مبيناً أنه يضم التجهيزات الأساسية اللازمة لتقديم الرعاية للمرضى، بما فيها أجهزة التنفس الاصطناعي ومضخات تسريب الأدوية.

وتواصل وزارة الصحة تأهيل المرافق الصحية في ريف دمشق، وتفعيل الأقسام المتوقفة وتزويد المشافي بالتجهيزات والكوادر اللازمة، بهدف تحسين الخدمات الطبية وتخفيف أعباء التنقل عن الأهالي، ولا سيما في المناطق البعيدة.