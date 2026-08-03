إتلاف 1500 لغم من مخلفات النظام البائد في قارة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
أتلفت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، 1500 لغم كانت مزروعة ضمن حقل ألغام في محيط منطقة قارة بريف دمشق، في إطار الجهود المتواصلة لإزالة مخلفات الحرب التي تركها النظام البائد وتعزيز سلامة المدنيين.
وذكر مراسل سانا أن عملية الإتلاف جرت وفق إجراءات فنية وآمنة بهدف التخلص من الأجسام الخطرة التي تشكل تهديداً على حياة السكان، والحد من مخاطر انفجارها، بما يسهم في تأمين المنطقة وتهيئتها لعودة الحياة الطبيعية.
وتأتي عملية إتلاف الألغام في قارة ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها فرق الهندسة في مختلف المحافظات لإزالة مخلفات الحرب والحد من مخاطرها على المدنيين وتأمين عودة الحياة الطبيعية.
ريف دمشق-سانا