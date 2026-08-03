إتلاف 1500 لغم من مخلفات النظام البائد في قارة بريف دمشق

‎ ‎ريف دمشق-سانا‏

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أتلفت إدارة الهندسة في وزارة الدفاع، اليوم الإثنين، ‏1500 لغم ‏كانت مزروعة ضمن حقل ألغام في محيط منطقة قارة بريف ‏دمشق، في إطار الجهود المتواصلة لإزالة مخلفات الحرب التي ‏تركها النظام البائد وتعزيز سلامة المدنيين‎.‎

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وذكر مراسل سانا أن عملية الإتلاف جرت وفق إجراءات فنية ‏وآمنة بهدف التخلص من الأجسام الخطرة التي تشكل تهديداً ‏على حياة السكان، والحد من مخاطر انفجارها، بما يسهم في ‏تأمين المنطقة وتهيئتها لعودة الحياة الطبيعية‎.‎

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وتأتي عملية إتلاف الألغام في قارة ضمن سلسلة من العمليات ‏التي تنفذها فرق الهندسة في مختلف المحافظات لإزالة مخلفات ‏الحرب والحد من مخاطرها على المدنيين وتأمين عودة الحياة ‏الطبيعية‎.‎