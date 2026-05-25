استبدال وزيادة استطاعة 4 محولات كهربائية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت الكوادر الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق سلسلة من الأعمال الميدانية ضمن خطتها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتأمين استقرار التغذية ومعالجة الاختناقات المحتملة على الشبكة، شملت استبدال عدد من المحولات المعطوبة وتوسيع استطاعة محولات أخرى.

وذكرت الشركة في منشور لها على الفيسبوك اليوم الإثنين أن ورشاتها عملت على زيادة استطاعة مركز تحويل “قرحتا 2” من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير، في حين قامت باستبدال محولة معطوبة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز الغزلانية 1.

كما أنهت الورشات استبدال المحولة المعطوبة رقم (4) في بلدة الذيابية وزيادة استطاعتها إلى 1000 كيلو فولط أمبير بدلاً من 630، بالإضافة إلى استبدال محولة معطوبة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل المستوصف بمنطقة كفير يابوس، لتعود الخدمة الكهربائية في تلك المناطق بشكل مستقر.

وكانت الكوادر الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق انتهت يوم الخميس الماضي من استبدال 6 محولات معطوبة بمحولات جديدة، وذلك لتأمين التيار الكهربائي للمشتركين بالشكل الأمثل وتحسين وثوقية الشبكة في عدة مناطق.

وتأتي أعمال الشركة ضمن خطتها لرفع كفاءة مراكز التحويل، ومعالجة الاختناقات الفنية على مراكز التحويل التي تعاني أحمالاً زائدة، بما يسهم في توزيع الأحمال بشكل متوازن.